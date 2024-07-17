https://ria.ru/20240717/germaniya-1960265025.html

В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию

В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию - РИА Новости, 17.07.2024

В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию

Суд в Германии приговорил мужчину с гражданством РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставки электроники в РФ якобы в нарушение санкций, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:32

2024-07-17T15:32

2024-07-17T15:32

в мире

германия

россия

саар

санкции в отношении россии

штутгарт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Суд в Германии приговорил мужчину с гражданством РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставки электроники в РФ якобы в нарушение санкций, сообщает новостное агентство DPA "Высший земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию", - сообщает DPA. По оценке суда, компоненты якобы нашли свое применение в военном ключе. Отмечается, что бизнесмену помогала его супруга, которая приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно. Оба осужденных располагают русским и немецким гражданством. Бизнесмен был арестован в конце августа 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний в Сааре, которые ведут международную торговлю электронными компонентами. Утверждается, что в период с января 2020 по март 2023 года он продал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В заявлении утверждается, что общая стоимость поставленного в обход санкций оборудования составила 715 тысяч евро.

https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959222031.html

https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946747495.html

германия

россия

саар

штутгарт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, саар, санкции в отношении россии, штутгарт