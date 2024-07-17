https://ria.ru/20240717/germaniya-1960265025.html
В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию
В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию - РИА Новости, 17.07.2024
В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию
Суд в Германии приговорил мужчину с гражданством РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставки электроники в РФ якобы в нарушение санкций, сообщает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:32
2024-07-17T15:32
2024-07-17T15:32
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Суд в Германии приговорил мужчину с гражданством РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставки электроники в РФ якобы в нарушение санкций, сообщает новостное агентство DPA "Высший земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию", - сообщает DPA. По оценке суда, компоненты якобы нашли свое применение в военном ключе. Отмечается, что бизнесмену помогала его супруга, которая приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно. Оба осужденных располагают русским и немецким гражданством. Бизнесмен был арестован в конце августа 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний в Сааре, которые ведут международную торговлю электронными компонентами. Утверждается, что в период с января 2020 по март 2023 года он продал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В заявлении утверждается, что общая стоимость поставленного в обход санкций оборудования составила 715 тысяч евро.
https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959222031.html
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в мире, германия, россия, саар, санкции в отношении россии, штутгарт
В мире, Германия, Россия, Саар, Санкции в отношении России, Штутгарт
В Германии россиянин получил срок за поставки электроники в Россию
DPA: в Германии россиянин получил срок за поставки электроники в обход санкций
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Суд в Германии приговорил мужчину с гражданством РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставки электроники в РФ якобы в нарушение санкций, сообщает новостное агентство DPA
"Высший земельный суд Штутгарта
приговорил бывшего бизнесмена из Саара
к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию", - сообщает DPA.
По оценке суда, компоненты якобы нашли свое применение в военном ключе. Отмечается, что бизнесмену помогала его супруга, которая приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно. Оба осужденных располагают русским и немецким гражданством.
Бизнесмен был арестован в конце августа 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний в Сааре, которые ведут международную торговлю электронными компонентами.
Утверждается, что в период с января 2020 по март 2023 года он продал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. В заявлении утверждается, что общая стоимость поставленного в обход санкций оборудования составила 715 тысяч евро.