Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД
Адвокат запрещенного в Германии журнала Compact пообещал обжаловать решение МВД
© AP Photo / dpa/Paul WeidenbaumНемецкие полицейские
© AP Photo / dpa/Paul Weidenbaum
Немецкие полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвокат запрещённого накануне в Германии журнала Compact Маркус Байзихт заявил РИА Новости, что в ближайшее время планируется обжалование решения МВД о закрытии издания.
"Разумеется, правовой путь к обжалованию этого запрета открыт. Как уже говорилось, этот запрет можно обжаловать. Теперь мы будем этим оперативно заниматься. Если верховенство закона всё ещё существует, у иска должны быть хорошие шансы", - сказал Байзихт.
Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.
По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.
Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая во вторник связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения.
Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".