https://ria.ru/20240717/germaniya-1960208647.html

Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД

Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД - РИА Новости, 17.07.2024

Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД

Адвокат запрещённого накануне в Германии журнала Compact Маркус Байзихт заявил РИА Новости, что в ближайшее время планируется обжалование решения МВД о закрытии РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:26

2024-07-17T12:26

2024-07-17T12:26

в мире

германия

мария захарова

хамас

израиль

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвокат запрещённого накануне в Германии журнала Compact Маркус Байзихт заявил РИА Новости, что в ближайшее время планируется обжалование решения МВД о закрытии издания. "Разумеется, правовой путь к обжалованию этого запрета открыт. Как уже говорилось, этот запрет можно обжаловать. Теперь мы будем этим оперативно заниматься. Если верховенство закона всё ещё существует, у иска должны быть хорошие шансы", - сказал Байзихт. Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски. По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС. Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая во вторник связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения. Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".

https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html

https://ria.ru/20240716/zakharova-1960063617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, мария захарова, хамас, израиль, бранденбург