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Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД - РИА Новости, 17.07.2024
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12:26 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/germaniya-1960208647.html
Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД
Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД - РИА Новости, 17.07.2024
Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД
Адвокат запрещённого накануне в Германии журнала Compact Маркус Байзихт заявил РИА Новости, что в ближайшее время планируется обжалование решения МВД о закрытии РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:26
2024-07-17T12:26
в мире
германия
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвокат запрещённого накануне в Германии журнала Compact Маркус Байзихт заявил РИА Новости, что в ближайшее время планируется обжалование решения МВД о закрытии издания. "Разумеется, правовой путь к обжалованию этого запрета открыт. Как уже говорилось, этот запрет можно обжаловать. Теперь мы будем этим оперативно заниматься. Если верховенство закона всё ещё существует, у иска должны быть хорошие шансы", - сказал Байзихт. Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски. По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС. Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая во вторник связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения. Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".
https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html
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в мире, германия, мария захарова, хамас, израиль, бранденбург
В мире, Германия, Мария Захарова, ХАМАС, Израиль, Бранденбург
Адвокат запрещенного в Германии журнала пообещал обжаловать решение МВД

Адвокат запрещенного в Германии журнала Compact пообещал обжаловать решение МВД

© AP Photo / dpa/Paul WeidenbaumНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / dpa/Paul Weidenbaum
Немецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Адвокат запрещённого накануне в Германии журнала Compact Маркус Байзихт заявил РИА Новости, что в ближайшее время планируется обжалование решения МВД о закрытии издания.
"Разумеется, правовой путь к обжалованию этого запрета открыт. Как уже говорилось, этот запрет можно обжаловать. Теперь мы будем этим оперативно заниматься. Если верховенство закона всё ещё существует, у иска должны быть хорошие шансы", - сказал Байзихт.
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В закрытом немецком журнале обвинили власти в скатывании в новый фашизм
16 июля, 17:57
Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.
По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.
Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая во вторник связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения.
Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Захарова связала блокировку немецкого журнала с ее интервью
16 июля, 16:32
 
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