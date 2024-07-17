https://ria.ru/20240717/germaniya-1960196727.html

Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году

Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году - РИА Новости, 17.07.2024

Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году

В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:32

2024-07-17T11:32

2024-07-17T14:37

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. "Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", — уточнили в материале.По данным агентства, бюджет согласуют сегодня. Сейчас партии правящей в Германии коалиции ("светофора") — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960164888.html

https://ria.ru/20231219/germaniya-1916802748.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, германия, россия, кристиан линднер, сергей лавров, нато