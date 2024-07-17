Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году
Германия выделит на помощь Украине в 2025 году четыре миллиарда евро
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
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"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", — уточнили в материале.
По данным агентства, бюджет согласуют сегодня.
Сейчас партии правящей в Германии коалиции ("светофора") — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов.
Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.
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