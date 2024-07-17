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Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году - РИА Новости, 17.07.2024
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11:32 17.07.2024 (обновлено: 14:37 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/germaniya-1960196727.html
Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году
Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году - РИА Новости, 17.07.2024
Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году
В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:32
2024-07-17T14:37
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. &quot;Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году&quot;, — уточнили в материале.По данным агентства, бюджет согласуют сегодня. Сейчас партии правящей в Германии коалиции ("светофора") — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960164888.html
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в мире, украина, германия, россия, кристиан линднер, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Кристиан Линднер, Сергей Лавров, НАТО
Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году

Германия выделит на помощь Украине в 2025 году четыре миллиарда евро

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-м, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
«

"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", — уточнили в материале.

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По данным агентства, бюджет согласуют сегодня.
Сейчас партии правящей в Германии коалиции ("светофора") — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов.
Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.
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