https://ria.ru/20240717/gazifikatsiya-1960144521.html

В ГД внесут проект о выдаче сертификатов для газификации частных домов

В ГД внесут проект о выдаче сертификатов для газификации частных домов - РИА Новости, 17.07.2024

В ГД внесут проект о выдаче сертификатов для газификации частных домов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в ГД законопроект, которым предлагается выдавать сертификаты для оплаты работ по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:15

2024-07-17T01:15

2024-07-17T01:15

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в ГД законопроект, которым предлагается выдавать сертификаты для оплаты работ по газификации индивидуальных жилых домов для отдельных категорий граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 17 июля. В апреле в партии сообщали, что такой проект направлен в правительство. "В этой связи предлагается усовершенствовать действующую систему социальных гарантий и расширить перечень возможных категорий граждан, на которых подобные меры поддержки могут быть распространены в зависимости от потребностей и возможностей соответствующего субъекта Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. В документе уточняется, что номинал таких сертификатов, порядок их предоставления, а также перечень данных категорий граждан планируется определять законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Как прокомментировал РИА Новости Слуцкий, подобная мера представляет собой "оптимальное решение" проблем с газификацией, ведь вопрос особенно чувствителен для граждан с невысокими доходами. Авторы проекта также подчеркивают, что важной особенностью предлагаемых изменений станет то, что соответствующие сертификаты будут выдавать для оплаты предстоящих работ по газификации домов, а не для компенсации уже понесённых затрат. При этом в РФ существует программа социальной газификации (или догазификации), которая была запущена в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ именно до границ своих участков в деревнях, поселках и городах. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Программа предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах.

https://ria.ru/20240625/saldo-1955339126.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, общество