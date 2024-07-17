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За сутки в Газе из-за израильских ударов погиб 81 человек - РИА Новости, 17.07.2024
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14:32 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/gaza-1960246573.html
За сутки в Газе из-за израильских ударов погиб 81 человек
За сутки в Газе из-за израильских ударов погиб 81 человек - РИА Новости, 17.07.2024
За сутки в Газе из-за израильских ударов погиб 81 человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стал 81 человек, 198 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:32
2024-07-17T14:32
в мире
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рафах (провинция)
египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стал 81 человек, 198 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступил 81 погибший и 198 пострадавших", - говорится сообщении. По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 38 794, пострадали более 89,3 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
За сутки в Газе из-за израильских ударов погиб 81 человек

Минздрав Газы: за сутки от израильских ударов погиб 81 человек, 198 пострадали

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стал 81 человек, 198 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения.
«
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступил 81 погибший и 198 пострадавших", - говорится сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 38 794, пострадали более 89,3 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Европарламент отказался обсуждать ситуацию в Газе и покушение на Трампа
Вчера, 11:19
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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