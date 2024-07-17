За сутки в Газе из-за израильских ударов погиб 81 человек
Минздрав Газы: за сутки от израильских ударов погиб 81 человек, 198 пострадали
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стал 81 человек, 198 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения.
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"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступил 81 погибший и 198 пострадавших", - говорится сообщении.
По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 38 794, пострадали более 89,3 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.