https://ria.ru/20240717/frantsija-1960272646.html

СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ

СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ

Задержанный полицией администратор многотысячной онлайн-сети неонацистов "Французская Арийская Дивизия", подозреваемый в призывах к атакам в ходе летних... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:54

2024-07-17T15:54

2024-07-17T15:54

в мире

франция

париж

жеральд дарманен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365455_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0cde2f99bbc3f81729d325d5b34f6cb8.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Задержанный полицией администратор многотысячной онлайн-сети неонацистов "Французская Арийская Дивизия", подозреваемый в призывах к атакам в ходе летних Олимпийских игр в стране, оказался 18-летним подростком, исключенным из школы, сообщает издание Parisien. "Профиль арестованного подозреваемого весьма уникален. Бывший антифашистский активист... принявший ультраправые националистические идеи после того, как был исключен из старшей школы", - пишет издание. По информации издания, правоохранительные органы Франции заинтересовались личностью подозреваемого после распространения им угроз насилием в адрес представителя меньшинств, который должен был участвовать в эстафете олимпийского огня. Подростка поместили под стражу, он подозревается в призывах к насильственным актам во время Олимпийских игр. Отмечается, что члены Telegram-канала "Французская Арийская Дивизия" устраивали нападения на представителей этнических меньшинств и активистов левых взглядов - видео избиений позже публиковались в сети. В статье указывается, что "Французская Арийская Дивизия" являлась продолжением экстремистской сети FRDETER, которую ранее потребовал от мессенджера Telegram закрыть глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html

https://rsport.ria.ru/20240325/olimpiada-1935585634.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, жеральд дарманен