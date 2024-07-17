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СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ - РИА Новости, 17.07.2024
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15:54 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/frantsija-1960272646.html
СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ
СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ
Задержанный полицией администратор многотысячной онлайн-сети неонацистов "Французская Арийская Дивизия", подозреваемый в призывах к атакам в ходе летних... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:54
2024-07-17T15:54
в мире
франция
париж
жеральд дарманен
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Задержанный полицией администратор многотысячной онлайн-сети неонацистов "Французская Арийская Дивизия", подозреваемый в призывах к атакам в ходе летних Олимпийских игр в стране, оказался 18-летним подростком, исключенным из школы, сообщает издание Parisien. "Профиль арестованного подозреваемого весьма уникален. Бывший антифашистский активист... принявший ультраправые националистические идеи после того, как был исключен из старшей школы", - пишет издание. По информации издания, правоохранительные органы Франции заинтересовались личностью подозреваемого после распространения им угроз насилием в адрес представителя меньшинств, который должен был участвовать в эстафете олимпийского огня. Подростка поместили под стражу, он подозревается в призывах к насильственным актам во время Олимпийских игр. Отмечается, что члены Telegram-канала "Французская Арийская Дивизия" устраивали нападения на представителей этнических меньшинств и активистов левых взглядов - видео избиений позже публиковались в сети. В статье указывается, что "Французская Арийская Дивизия" являлась продолжением экстремистской сети FRDETER, которую ранее потребовал от мессенджера Telegram закрыть глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html
https://rsport.ria.ru/20240325/olimpiada-1935585634.html
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в мире, франция, париж, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Жеральд Дарманен
СМИ раскрыли личность неонациста, подозреваемого в призывах к атакам на ОИ

Parisien: подозреваемый в призывах к атакам на ОИ неонацист оказался подростком

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Задержанный полицией администратор многотысячной онлайн-сети неонацистов "Французская Арийская Дивизия", подозреваемый в призывах к атакам в ходе летних Олимпийских игр в стране, оказался 18-летним подростком, исключенным из школы, сообщает издание Parisien.
«
"Профиль арестованного подозреваемого весьма уникален. Бывший антифашистский активист... принявший ультраправые националистические идеи после того, как был исключен из старшей школы", - пишет издание.
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Во Франции выходца из Чечни обвинили в подготовке теракта к ОИ-2024
31 мая, 19:15
По информации издания, правоохранительные органы Франции заинтересовались личностью подозреваемого после распространения им угроз насилием в адрес представителя меньшинств, который должен был участвовать в эстафете олимпийского огня.
Подростка поместили под стражу, он подозревается в призывах к насильственным актам во время Олимпийских игр.
Отмечается, что члены Telegram-канала "Французская Арийская Дивизия" устраивали нападения на представителей этнических меньшинств и активистов левых взглядов - видео избиений позже публиковались в сети.
В статье указывается, что "Французская Арийская Дивизия" являлась продолжением экстремистской сети FRDETER, которую ранее потребовал от мессенджера Telegram закрыть глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Париж / Олимпиада - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад боится терактов на Олимпиаде в Париже
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В миреФранцияПарижЖеральд Дарманен
 
 
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