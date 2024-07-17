Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024

© Фото : Alvaro Herrero/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Снимок под названием "Безнадежный" мексиканца Альваро Эрреро (Alvaro Herrero) в категории "Человек/природа" показывает запутавшегося в канатах и буях величественного горбатого кита. Этим печальным изображением фотограф пытался донести всю боль и разрушения, которые человек может причинить океану и его обитателям.