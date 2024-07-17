Рейтинг@Mail.ru
Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024 - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/fotokonkurs-1960187041.html
Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024
Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024 - РИА Новости, 17.07.2024
Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024
Жюри престижного международного конкурса BigPicture Natural World Photography объявило имена победителей 2024 года. В конкурсе участвовали фотографы из 70... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:19
2024-07-17T15:19
фото
австралия
испания
мексика
сша
япония
шотландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960185087_317:606:2084:1600_1920x0_80_0_0_4ebd9ebe8ac372fc581c716ca0583433.jpg
Жюри престижного международного конкурса BigPicture Natural World Photography объявило имена победителей 2024 года. В конкурсе участвовали фотографы из 70 стран. Яркие работы — в фотоленте ria.ru.
австралия
испания
мексика
сша
япония
шотландия
индия
канада
южная африка
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960185087_456:484:1945:1600_1920x0_80_0_0_0553c0aec24a78b648855c6457d88493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, австралия, испания, мексика, сша, япония, шотландия, индия, канада, южная африка, в мире, аляска, природа, природные ресурсы
Фото, Австралия, Испания, Мексика, США, Япония, Шотландия, Индия, Канада, Южная Африка, В мире, Аляска, природа, Природные ресурсы

Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024

Читать ria.ru в
Жюри престижного международного конкурса BigPicture Natural World Photography объявило имена победителей 2024 года. В конкурсе участвовали фотографы из 70 стран. Яркие работы — в фотоленте ria.ru.
© Фото : Georgina Steytler/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

В категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" одним из финалистов стал "Марш паучьих орхидей" авторства Джорджины Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии. На фоне жутковатого, пропитанного дождем пейзажа цветы одинокой белой паучьей орхидеи расправляют свои тонкие "руки".

Снимок March of the Spider Orchids фотографа Georgina Steytler, ставший финалистом в категории Landscapes, Waterscapes, & Flora в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

В категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" одним из финалистов стал "Марш паучьих орхидей" авторства Джорджины Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии. На фоне жутковатого, пропитанного дождем пейзажа цветы одинокой белой паучьей орхидеи расправляют свои тонкие "руки".

© Фото : Georgina Steytler/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
1 из 11
© Фото : Kathleen Borshanian/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Финалистом в номинации "Земная дикая природа" стала американка Кэтлин Боршаниан (Kathleen Borshanian) с "Моментом на солнце". На снимке — эндемик острова Прибылова. В этих покрытых тенистой растительностью и густыми туманами местах песцу посчастливилось поймать редкие лучи солнца.

Снимок A Moment in the Sun фотографа Kathleen Borshanian, ставший финалистом в категории Terrestrial Wildlife в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Финалистом в номинации "Земная дикая природа" стала американка Кэтлин Боршаниан (Kathleen Borshanian) с "Моментом на солнце". На снимке — эндемик острова Прибылова. В этих покрытых тенистой растительностью и густыми туманами местах песцу посчастливилось поймать редкие лучи солнца.

© Фото : Kathleen Borshanian/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
2 из 11
© Фото : Jaime Rojo/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Гран-при — у Хайме Рохо (Jaime Rojo) из Испании, который запечатлел "Лес монархов". На фото: ежегодная миграция редкого вида бабочек-монархов, прижавшихся друг к другу, чтобы сохранить тепло в зимних лесах Мексики.

Снимок The Forest of the Monarchs фотографа Jaime Rojo, победивший в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Гран-при — у Хайме Рохо (Jaime Rojo) из Испании, который запечатлел "Лес монархов". На фото: ежегодная миграция редкого вида бабочек-монархов, прижавшихся друг к другу, чтобы сохранить тепло в зимних лесах Мексики.

© Фото : Jaime Rojo/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
3 из 11
© Фото : Alvaro Herrero/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Снимок под названием "Безнадежный" мексиканца Альваро Эрреро (Alvaro Herrero) в категории "Человек/природа" показывает запутавшегося в канатах и буях величественного горбатого кита. Этим печальным изображением фотограф пытался донести всю боль и разрушения, которые человек может причинить океану и его обитателям.

Снимок Hopeless фотографа Alvaro Herrero, ставший финалистом в категории Human/Nature в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Снимок под названием "Безнадежный" мексиканца Альваро Эрреро (Alvaro Herrero) в категории "Человек/природа" показывает запутавшегося в канатах и буях величественного горбатого кита. Этим печальным изображением фотограф пытался донести всю боль и разрушения, которые человек может причинить океану и его обитателям.

© Фото : Alvaro Herrero/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
4 из 11
© Фото : Shane Gross/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

"Миграция головастиков" канадца Шейна Гросса (Shane Gross) победила в номинации "Водная жизнь". Используя наклонный объектив "рыбий глаз", фотограф поймал кадр с восторженным путешествием личинок западноамериканской жабы в поисках пропитания на фоне зарослей кувшинок в воде и высоких гор, покрытых лесом на берегу.

Снимок Tadpole Migration фотографа Shane Gross, победивший в категории Aquatic Life в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

"Миграция головастиков" канадца Шейна Гросса (Shane Gross) победила в номинации "Водная жизнь". Используя наклонный объектив "рыбий глаз", фотограф поймал кадр с восторженным путешествием личинок западноамериканской жабы в поисках пропитания на фоне зарослей кувшинок в воде и высоких гор, покрытых лесом на берегу.

© Фото : Shane Gross/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
5 из 11
© Фото : Franco Banfi/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Победитель в категории "Крылатая жизнь" — снимок швейцарца Франко Банфи (Franco Banfi ) "Подводная гармония и хаос", на котором северные олуши в поисках пищи ныряют в океан, словно торпеды, на глубину до 20 метров.

Снимок Underwater Harmony and Chaos фотографа Franco Banfi, победивший в категории Winged Life в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Победитель в категории "Крылатая жизнь" — снимок швейцарца Франко Банфи (Franco Banfi ) "Подводная гармония и хаос", на котором северные олуши в поисках пищи ныряют в океан, словно торпеды, на глубину до 20 метров.

© Фото : Franco Banfi/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
6 из 11
© Фото : Maddy Rifka/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Победителем в номинации "Человек/природа" стала американка Мэдди Рифка (Maddy Rifka), запечатлевшая "Хороший огонь" — контролируемый местными коренными племенами индейцев "культурный" лесной пожар в Калифорнии.

Снимок Good Fire фотографа Maddy Rifka, победивший в категории Human/Nature в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Победителем в номинации "Человек/природа" стала американка Мэдди Рифка (Maddy Rifka), запечатлевшая "Хороший огонь" — контролируемый местными коренными племенами индейцев "культурный" лесной пожар в Калифорнии.

© Фото : Maddy Rifka/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
7 из 11
© Фото : Hema Palan/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

"Красота пустыни Тар" помогла победить индианке Хеме Палан (Hema Palan) в номинации "Земная дикая природа".

Песчаная змея известна своей невероятной скоростью, однако фотографу удалось сделать ночной снимок замершей в ветвях кустарника рептилии.

Снимок Beauty of the Desert фотографа Hema Palan, победивший в категории Terrestrial Wildlife в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

"Красота пустыни Тар" помогла победить индианке Хеме Палан (Hema Palan) в номинации "Земная дикая природа".

Песчаная змея известна своей невероятной скоростью, однако фотографу удалось сделать ночной снимок замершей в ветвях кустарника рептилии.

© Фото : Hema Palan/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
8 из 11
© Фото : Geo Cloete/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Охотящиеся на планктон, крабов и мелких рыб анемоны принесли победу в категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" Гео Клоэте (Geo Cloete) из Южной Африки. Фотограф запечатлел, как морские беспозвоночные ради кормления выбрасывают гибкие проворные щупальца, похожие на яркие помпоны, отчего прибрежные воды кажутся одетыми в изысканный пестрый наряд.

Снимок In Celebration фотографа Geo Cloete, победивший в категории Landscapes, Waterscapes, and Flora в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Охотящиеся на планктон, крабов и мелких рыб анемоны принесли победу в категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" Гео Клоэте (Geo Cloete) из Южной Африки. Фотограф запечатлел, как морские беспозвоночные ради кормления выбрасывают гибкие проворные щупальца, похожие на яркие помпоны, отчего прибрежные воды кажутся одетыми в изысканный пестрый наряд.

© Фото : Geo Cloete/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
9 из 11
© Фото : Peter Mather/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

Победителем в "Фоторепортаже" стал канадец Питер Мазер (Peter Mather) с серией снимков "Призраки Севера".

Благодаря использованию фотоловушек и длительной выдержки на фото присутствуют "фантомы" животных Арктического побережья Аляски. В кадре — мимолетное присутствие любопытного песца рядом с тушей северного оленя.

Снимок Northern Ghosts фотографа Peter Mather, победивший в категории Photo Story в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

Победителем в "Фоторепортаже" стал канадец Питер Мазер (Peter Mather) с серией снимков "Призраки Севера".

Благодаря использованию фотоловушек и длительной выдержки на фото присутствуют "фантомы" животных Арктического побережья Аляски. В кадре — мимолетное присутствие любопытного песца рядом с тушей северного оленя.

© Фото : Peter Mather/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
10 из 11
© Фото : Kazuaki Koseki/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition

В категории "Искусство природы" победил японец Казуаки Косеки (Kazuaki Koseki) с потрясающим ночным снимком светлячков среди деревьев. Фотограф применил серию длительных экспозиций в камере, в результате чего получилось столь волшебное изображение, которое мастер назвал "Лес звездной пыли".

Снимок Stardust Forest фотографа Kazuaki Koseki, победивший в категории Art of Nature в конкурсе BigPicture Natural World Photography Competition 2024

В категории "Искусство природы" победил японец Казуаки Косеки (Kazuaki Koseki) с потрясающим ночным снимком светлячков среди деревьев. Фотограф применил серию длительных экспозиций в камере, в результате чего получилось столь волшебное изображение, которое мастер назвал "Лес звездной пыли".

© Фото : Kazuaki Koseki/California Academy of Sciences’ BigPicture Natural World Photography Competition
11 из 11
 
ФотоАвстралияИспанияМексикаСШАЯпонияШотландияИндияКанадаЮжная АфрикаВ миреАляскаприродаПриродные ресурсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала