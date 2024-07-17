Леса монархов и звездной пыли: призеры фотоконкурса BigPicture 2024

В категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" одним из финалистов стал "Марш паучьих орхидей" авторства Джорджины Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии. На фоне жутковатого, пропитанного дождем пейзажа цветы одинокой белой паучьей орхидеи расправляют свои тонкие "руки".
В категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" одним из финалистов стал "Марш паучьих орхидей" авторства Джорджины Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии. На фоне жутковатого, пропитанного дождем пейзажа цветы одинокой белой паучьей орхидеи расправляют свои тонкие "руки".
Финалистом в номинации "Земная дикая природа" стала американка Кэтлин Боршаниан (Kathleen Borshanian) с "Моментом на солнце". На снимке — эндемик острова Прибылова. В этих покрытых тенистой растительностью и густыми туманами местах песцу посчастливилось поймать редкие лучи солнца.
Финалистом в номинации "Земная дикая природа" стала американка Кэтлин Боршаниан (Kathleen Borshanian) с "Моментом на солнце". На снимке — эндемик острова Прибылова. В этих покрытых тенистой растительностью и густыми туманами местах песцу посчастливилось поймать редкие лучи солнца.
Гран-при — у Хайме Рохо (Jaime Rojo) из Испании, который запечатлел "Лес монархов". На фото: ежегодная миграция редкого вида бабочек-монархов, прижавшихся друг к другу, чтобы сохранить тепло в зимних лесах Мексики.
Гран-при — у Хайме Рохо (Jaime Rojo) из Испании, который запечатлел "Лес монархов". На фото: ежегодная миграция редкого вида бабочек-монархов, прижавшихся друг к другу, чтобы сохранить тепло в зимних лесах Мексики.
Снимок под названием "Безнадежный" мексиканца Альваро Эрреро (Alvaro Herrero) в категории "Человек/природа" показывает запутавшегося в канатах и буях величественного горбатого кита. Этим печальным изображением фотограф пытался донести всю боль и разрушения, которые человек может причинить океану и его обитателям.
Снимок под названием "Безнадежный" мексиканца Альваро Эрреро (Alvaro Herrero) в категории "Человек/природа" показывает запутавшегося в канатах и буях величественного горбатого кита. Этим печальным изображением фотограф пытался донести всю боль и разрушения, которые человек может причинить океану и его обитателям.
"Миграция головастиков" канадца Шейна Гросса (Shane Gross) победила в номинации "Водная жизнь". Используя наклонный объектив "рыбий глаз", фотограф поймал кадр с восторженным путешествием личинок западноамериканской жабы в поисках пропитания на фоне зарослей кувшинок в воде и высоких гор, покрытых лесом на берегу.
"Миграция головастиков" канадца Шейна Гросса (Shane Gross) победила в номинации "Водная жизнь". Используя наклонный объектив "рыбий глаз", фотограф поймал кадр с восторженным путешествием личинок западноамериканской жабы в поисках пропитания на фоне зарослей кувшинок в воде и высоких гор, покрытых лесом на берегу.
Победитель в категории "Крылатая жизнь" — снимок швейцарца Франко Банфи (Franco Banfi ) "Подводная гармония и хаос", на котором северные олуши в поисках пищи ныряют в океан, словно торпеды, на глубину до 20 метров.
Победитель в категории "Крылатая жизнь" — снимок швейцарца Франко Банфи (Franco Banfi ) "Подводная гармония и хаос", на котором северные олуши в поисках пищи ныряют в океан, словно торпеды, на глубину до 20 метров.
Победителем в номинации "Человек/природа" стала американка Мэдди Рифка (Maddy Rifka), запечатлевшая "Хороший огонь" — контролируемый местными коренными племенами индейцев "культурный" лесной пожар в Калифорнии.
Победителем в номинации "Человек/природа" стала американка Мэдди Рифка (Maddy Rifka), запечатлевшая "Хороший огонь" — контролируемый местными коренными племенами индейцев "культурный" лесной пожар в Калифорнии.
"Красота пустыни Тар" помогла победить индианке Хеме Палан (Hema Palan) в номинации "Земная дикая природа".
Песчаная змея известна своей невероятной скоростью, однако фотографу удалось сделать ночной снимок замершей в ветвях кустарника рептилии.
"Красота пустыни Тар" помогла победить индианке Хеме Палан (Hema Palan) в номинации "Земная дикая природа".
Песчаная змея известна своей невероятной скоростью, однако фотографу удалось сделать ночной снимок замершей в ветвях кустарника рептилии.
Охотящиеся на планктон, крабов и мелких рыб анемоны принесли победу в категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" Гео Клоэте (Geo Cloete) из Южной Африки. Фотограф запечатлел, как морские беспозвоночные ради кормления выбрасывают гибкие проворные щупальца, похожие на яркие помпоны, отчего прибрежные воды кажутся одетыми в изысканный пестрый наряд.
Охотящиеся на планктон, крабов и мелких рыб анемоны принесли победу в категории "Пейзажи, водные ландшафты и флора" Гео Клоэте (Geo Cloete) из Южной Африки. Фотограф запечатлел, как морские беспозвоночные ради кормления выбрасывают гибкие проворные щупальца, похожие на яркие помпоны, отчего прибрежные воды кажутся одетыми в изысканный пестрый наряд.
Победителем в "Фоторепортаже" стал канадец Питер Мазер (Peter Mather) с серией снимков "Призраки Севера".
Благодаря использованию фотоловушек и длительной выдержки на фото присутствуют "фантомы" животных Арктического побережья Аляски. В кадре — мимолетное присутствие любопытного песца рядом с тушей северного оленя.
Победителем в "Фоторепортаже" стал канадец Питер Мазер (Peter Mather) с серией снимков "Призраки Севера".
Благодаря использованию фотоловушек и длительной выдержки на фото присутствуют "фантомы" животных Арктического побережья Аляски. В кадре — мимолетное присутствие любопытного песца рядом с тушей северного оленя.
В категории "Искусство природы" победил японец Казуаки Косеки (Kazuaki Koseki) с потрясающим ночным снимком светлячков среди деревьев. Фотограф применил серию длительных экспозиций в камере, в результате чего получилось столь волшебное изображение, которое мастер назвал "Лес звездной пыли".
В категории "Искусство природы" победил японец Казуаки Косеки (Kazuaki Koseki) с потрясающим ночным снимком светлячков среди деревьев. Фотограф применил серию длительных экспозиций в камере, в результате чего получилось столь волшебное изображение, которое мастер назвал "Лес звездной пыли".