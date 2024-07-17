В США объяснили финнам, какую ошибку они совершили из-за НАТО
Райт: вступление в НАТО Швеции и Финляндии было ошибкой
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Финляндия и Швеция совершили ошибку, когда приняли решение вступить в НАТО, заявила в интервью финской газете Iltalehti отставной полковник американской армии, экс-чиновник госдепа Энн Райт.
"Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами. Это важно, чтобы в мире были нейтральные государства, в которых другие страны и организации могли бы вести диалог в случае потенциальных конфликтов", — указала Райт.
По ее словам, НАТО активно участвует в войнах и намеренно их разжигает. Одним из способов "разжигания войны" Райт назвала расширение альянса на восток и проведение учений рядом с восточной границей России.
"НАТО, похоже, считает, что мира можно достичь только посредством войны. Я говорю, что мир рождается посредством дипломатии и предотвращения смертей", — заключила она.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, а Швеция — 7 марта этого года. Как указывал президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление обеих стран в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Глава государства подчеркивал, что у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.