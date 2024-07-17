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В США объяснили финнам, какую ошибку они совершили из-за НАТО - РИА Новости, 17.07.2024
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04:27 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/finlyandiya-1960153440.html
В США объяснили финнам, какую ошибку они совершили из-за НАТО
В США объяснили финнам, какую ошибку они совершили из-за НАТО - РИА Новости, 17.07.2024
В США объяснили финнам, какую ошибку они совершили из-за НАТО
Финляндия и Швеция совершили ошибку, когда приняли решение вступить в НАТО, заявила в интервью финской газете Iltalehti отставной полковник американской армии,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:27
2024-07-17T04:27
в мире
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швеция
россия
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Финляндия и Швеция совершили ошибку, когда приняли решение вступить в НАТО, заявила в интервью финской газете Iltalehti отставной полковник американской армии, экс-чиновник госдепа Энн Райт."Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами. Это важно, чтобы в мире были нейтральные государства, в которых другие страны и организации могли бы вести диалог в случае потенциальных конфликтов", — указала Райт.По ее словам, НАТО активно участвует в войнах и намеренно их разжигает. Одним из способов "разжигания войны" Райт назвала расширение альянса на восток и проведение учений рядом с восточной границей России."НАТО, похоже, считает, что мира можно достичь только посредством войны. Я говорю, что мир рождается посредством дипломатии и предотвращения смертей", — заключила она.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, а Швеция — 7 марта этого года. Как указывал президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление обеих стран в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Глава государства подчеркивал, что у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
https://ria.ru/20240711/nato-1958756227.html
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в мире, финляндия, швеция, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
В США объяснили финнам, какую ошибку они совершили из-за НАТО

Райт: вступление в НАТО Швеции и Финляндии было ошибкой

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Финляндия и Швеция совершили ошибку, когда приняли решение вступить в НАТО, заявила в интервью финской газете Iltalehti отставной полковник американской армии, экс-чиновник госдепа Энн Райт.
"Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами. Это важно, чтобы в мире были нейтральные государства, в которых другие страны и организации могли бы вести диалог в случае потенциальных конфликтов", — указала Райт.
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По ее словам, НАТО активно участвует в войнах и намеренно их разжигает. Одним из способов "разжигания войны" Райт назвала расширение альянса на восток и проведение учений рядом с восточной границей России.
"НАТО, похоже, считает, что мира можно достичь только посредством войны. Я говорю, что мир рождается посредством дипломатии и предотвращения смертей", — заключила она.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, а Швеция — 7 марта этого года. Как указывал президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление обеих стран в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Глава государства подчеркивал, что у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
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В миреФинляндияШвецияРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
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