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ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц - РИА Новости, 17.07.2024
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15:37 17.07.2024 (обновлено: 16:09 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/fas-1960267157.html
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц - РИА Новости, 17.07.2024
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категорий — это... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:37
2024-07-17T16:09
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категорий — это должно повысить доступность такой продукции для покупателей, сообщает ведомство.Оно отмечает, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ретейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утверждается правительством РФ. &quot;ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей&quot;, — говорится в сообщении.Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц

ФАС: сети не должны взимать вознаграждение с поставщиков яиц I и II категорий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категорий — это должно повысить доступность такой продукции для покупателей, сообщает ведомство.
Оно отмечает, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ретейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утверждается правительством РФ.
«

"ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей", — говорится в сообщении.

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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