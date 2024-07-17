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ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц - РИА Новости, 17.07.2024
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категорий — это... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:37
2024-07-17T15:37
2024-07-17T16:09
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категорий — это должно повысить доступность такой продукции для покупателей, сообщает ведомство.Оно отмечает, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ретейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утверждается правительством РФ. "ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей", — говорится в сообщении.Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
https://ria.ru/20231215/dela-1916076195.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС предложила запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц
ФАС: сети не должны взимать вознаграждение с поставщиков яиц I и II категорий
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категорий — это должно повысить доступность такой продукции для покупателей, сообщает ведомство.
Оно отмечает, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ретейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утверждается правительством РФ.
«
"ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей", — говорится в сообщении.
Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.