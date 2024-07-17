https://ria.ru/20240717/evrosoyuz-1960188898.html

ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии

ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии - РИА Новости, 17.07.2024

ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии

ЕС не будет проводить формальный саммит глав МИД в августе, который, как сообщалось, планировался для того, чтобы бойкотировать назначенную на то же время,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:00

2024-07-17T11:00

2024-07-17T11:41

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЕС не будет проводить формальный саммит глав МИД в августе, который, как сообщалось, планировался для того, чтобы бойкотировать назначенную на то же время, неформальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, сообщает издание Politico. Ранее на этой неделе издание сообщало, что Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее в связи с визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. "План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", - пишет издание. Как сообщало издание ранее со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов Евросоюза предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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