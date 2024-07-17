ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии
ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи глав МИД в Венгрии
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЕС не будет проводить формальный саммит глав МИД в августе, который, как сообщалось, планировался для того, чтобы бойкотировать назначенную на то же время, неформальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, сообщает издание Politico.
Ранее на этой неделе издание сообщало, что Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее в связи с визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.
"План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", - пишет издание.
Как сообщало издание ранее со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов Евросоюза предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
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