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ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии - РИА Новости, 17.07.2024
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11:00 17.07.2024 (обновлено: 11:41 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/evrosoyuz-1960188898.html
ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии
ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии - РИА Новости, 17.07.2024
ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии
ЕС не будет проводить формальный саммит глав МИД в августе, который, как сообщалось, планировался для того, чтобы бойкотировать назначенную на то же время,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:00
2024-07-17T11:41
в мире
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венгрия
виктор орбан
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владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЕС не будет проводить формальный саммит глав МИД в августе, который, как сообщалось, планировался для того, чтобы бойкотировать назначенную на то же время, неформальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, сообщает издание Politico. Ранее на этой неделе издание сообщало, что Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее в связи с визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. "План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", - пишет издание. Как сообщало издание ранее со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов Евросоюза предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
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в мире, будапешт, москва, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, politico, нато, визит орбана в россию
В мире, Будапешт, Москва, Венгрия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, НАТО, Визит Орбана в Россию
ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи в Венгрии

ЕС отказался от саммита, планировавшегося для бойкота встречи глав МИД в Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЕС не будет проводить формальный саммит глав МИД в августе, который, как сообщалось, планировался для того, чтобы бойкотировать назначенную на то же время, неформальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, сообщает издание Politico.
Ранее на этой неделе издание сообщало, что Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее в связи с визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
11 июля, 10:14
"План главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля по противодействию встрече в Будапеште, похоже, провалился... Во вторник столицы получили сообщение, в котором сообщалось, что план отменяется", - пишет издание.
Как сообщало издание ранее со ссылкой на двух дипломатов ЕС, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов Евросоюза предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреБудапештМоскваВенгрияВиктор ОрбанЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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