https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960369270.html

Евродепутат от Словакии прокомментировала пленарную сессию обновленного ЕП

Евродепутат от Словакии прокомментировала пленарную сессию обновленного ЕП - РИА Новости, 17.07.2024

Евродепутат от Словакии прокомментировала пленарную сессию обновленного ЕП

Депутат Европейского парламента от Словакии Катарина Рот-Неведялова выразила разочарование тем, что первая пленарная сессия обновленного Европарламента вновь... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:21

2024-07-17T22:21

2024-07-17T22:21

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БРАТИСЛАВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Катарина Рот-Неведялова выразила разочарование тем, что первая пленарная сессия обновленного Европарламента вновь была посвящена конфликту на Украине, а не реальным проблемам европейцев. "Я бы ожидала, что после выборов мы будем говорить о потребностях граждан, о возвращении к здравому смыслу, о переоценке некоторых решений Европейского союза, чтобы вернуть доверие и услышать зов избирателей. К сожалению, Европейский парламент после выборов не извлек урок и первый пункт первого пленарного заседания назывался "Необходимость непрерывной поддержки Украины со стороны Европейского союза". Сегодня Европейский парламент даже принял свою первую резолюцию с таким же названием. Мы голосовали против", - написала Рот-Неведялова на своей странице в социальной сети Facebook*.По ее словам, она разочарована тем, что сегодня в Европарламенте не говорили о людях, социальной политике, бедности, рабочих местах или будущем европейцев, вместо этого "говорили снова о войне и оружии". В начале июня Рот-Неведялова говорила, что Европейский союз забывает о собственных гражданах, желая помочь Украине любой ценой. По ее мнению, Европейский союз должен был бы выступить медиатором в украинском конфликте, чтобы добиться его скорейшего урегулирования.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960239475.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, словакия, россия, европарламент, facebook