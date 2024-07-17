https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960210988.html

Фракция Орбана в ЕП предложила проект резолюции по Украине

Фракция Орбана в ЕП предложила проект резолюции по Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Фракция Орбана в ЕП предложила проект резолюции по Украине

Правая и третья по численности фракция Европейского парламента нового созыва "Патриоты Европы", созданная, в том числе по инициативе венгерского... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:34

2024-07-17T12:34

2024-07-17T12:34

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Правая и третья по численности фракция Европейского парламента нового созыва "Патриоты Европы", созданная, в том числе по инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана, предложила на первой пленарной сессии собственный проект резолюции по Украине, где призвала открыть дипломатические каналы для обсуждения мирного соглашения по украинскому конфликту, а также подчеркнула, что членство Украины в ЕС может быть получено только по общим для всех кандидатов правилам путем реализации реформ, включая соблюдение прав национальных меньшинств. "Европарламент твердо уверен, что необходимы дальнейшие дипломатические усилия, чтобы положить конец войне и найти мирное решение в интересах всех граждан, затронутых конфликтом… Убежден, что военного решения конфликта не существует и что мир является единственным жизнеспособным и устойчивым решением. Настоятельно призывает стороны открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного соглашения", - говорится в обнародованном проекте резолюции, голосование по которой должно пройти в среду в Страсбурге. В документе также подчеркивается, что "страна не может войти в ЕС, пока она не выполнит все условия членства, включая критерии, изложенные в Договоре о Европейском союзе и Копенгагенских критериях". "Вступление Украины в ЕС должно получить единогласное одобрение Совета ЕС", - указали депутаты фракции. В свою очередь, имеющая большинство в Европарламенте фракция Европейская народная партия также выступила с проектом резолюции, в котором высказала противоположные идеи, настаивая на продолжении вооружения Киева, осуждая недавние поездки венгерского премьера Орбана с мирной миссией, а также призывая продолжать вводить новые санкции против России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240717/ep-1960193230.html

https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html

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в мире, украина, страсбург, киев, виктор орбан, евросоюз, европарламент, европейская народная партия