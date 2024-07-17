Фракция Орбана в ЕП предложила проект резолюции по Украине
Фракция Орбана в ЕП "Патриоты Европы" предложила свой проект мира на Украине
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Правая и третья по численности фракция Европейского парламента нового созыва "Патриоты Европы", созданная, в том числе по инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана, предложила на первой пленарной сессии собственный проект резолюции по Украине, где призвала открыть дипломатические каналы для обсуждения мирного соглашения по украинскому конфликту, а также подчеркнула, что членство Украины в ЕС может быть получено только по общим для всех кандидатов правилам путем реализации реформ, включая соблюдение прав национальных меньшинств.
"Европарламент твердо уверен, что необходимы дальнейшие дипломатические усилия, чтобы положить конец войне и найти мирное решение в интересах всех граждан, затронутых конфликтом… Убежден, что военного решения конфликта не существует и что мир является единственным жизнеспособным и устойчивым решением. Настоятельно призывает стороны открыть дипломатические каналы с целью заключения прочного мирного соглашения", - говорится в обнародованном проекте резолюции, голосование по которой должно пройти в среду в Страсбурге.
В документе также подчеркивается, что "страна не может войти в ЕС, пока она не выполнит все условия членства, включая критерии, изложенные в Договоре о Европейском союзе и Копенгагенских критериях".
"Вступление Украины в ЕС должно получить единогласное одобрение Совета ЕС", - указали депутаты фракции.
В свою очередь, имеющая большинство в Европарламенте фракция Европейская народная партия также выступила с проектом резолюции, в котором высказала противоположные идеи, настаивая на продолжении вооружения Киева, осуждая недавние поездки венгерского премьера Орбана с мирной миссией, а также призывая продолжать вводить новые санкции против России и Белоруссии.