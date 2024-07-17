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Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами - РИА Новости, 17.07.2024
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20:40 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/estonija-1960354854.html
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами - РИА Новости, 17.07.2024
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами
Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:40
2024-07-17T20:40
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии. Ранее совет ЕС ввел в действие новый пакет санкций против Белоруссии, в котором распространил на эту страну ряд ограничений, уже действующих в отношении России. "Санкции, наложенные на Белоруссию, включают запрет на ввоз в Европейский союз автотранспорта с белорусскими номерными знаками. Это означает, что въезд через эстонские пункты пропуска запрещен для транспортных средств с белорусскими номерными знаками независимо от того, на каком основании их владелец или пользователь находится в Эстонии или Европейском союзе", - говорится в заявлении на сайте министерства. Исходя из заявления, въехавшее в Эстонию транспортное средство с белорусскими номерами должно быть зарегистрировано в соответствии с законом о дорожном движении в течение 5 или 12 дней в зависимости от обстоятельств. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев, необходимо также уплатить импортные пошлины или ходатайствовать об освобождении от налога.
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авто, эстония, белоруссия, россия, евросоюз, в мире
Авто, Эстония, Белоруссия, Россия, Евросоюз, В мире
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с белорусскими номерными знаками

© Фото : PPA / Reelika RiimandПограничный пункт пропуска на границе Эстонии
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : PPA / Reelika Riimand
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.
Ранее совет ЕС ввел в действие новый пакет санкций против Белоруссии, в котором распространил на эту страну ряд ограничений, уже действующих в отношении России.
«
"Санкции, наложенные на Белоруссию, включают запрет на ввоз в Европейский союз автотранспорта с белорусскими номерными знаками. Это означает, что въезд через эстонские пункты пропуска запрещен для транспортных средств с белорусскими номерными знаками независимо от того, на каком основании их владелец или пользователь находится в Эстонии или Европейском союзе", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Исходя из заявления, въехавшее в Эстонию транспортное средство с белорусскими номерами должно быть зарегистрировано в соответствии с законом о дорожном движении в течение 5 или 12 дней в зависимости от обстоятельств. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев, необходимо также уплатить импортные пошлины или ходатайствовать об освобождении от налога.
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