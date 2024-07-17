https://ria.ru/20240717/estonija-1960354854.html

Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами

Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами - РИА Новости, 17.07.2024

Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами

Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:40

2024-07-17T20:40

2024-07-17T20:40

авто

эстония

белоруссия

россия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_0:73:1412:867_1920x0_80_0_0_b5740a12541348d3e5f5cbd054406a21.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии. Ранее совет ЕС ввел в действие новый пакет санкций против Белоруссии, в котором распространил на эту страну ряд ограничений, уже действующих в отношении России. "Санкции, наложенные на Белоруссию, включают запрет на ввоз в Европейский союз автотранспорта с белорусскими номерными знаками. Это означает, что въезд через эстонские пункты пропуска запрещен для транспортных средств с белорусскими номерными знаками независимо от того, на каком основании их владелец или пользователь находится в Эстонии или Европейском союзе", - говорится в заявлении на сайте министерства. Исходя из заявления, въехавшее в Эстонию транспортное средство с белорусскими номерами должно быть зарегистрировано в соответствии с законом о дорожном движении в течение 5 или 12 дней в зависимости от обстоятельств. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев, необходимо также уплатить импортные пошлины или ходатайствовать об освобождении от налога.

https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960248707.html

эстония

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, эстония, белоруссия, россия, евросоюз, в мире