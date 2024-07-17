https://ria.ru/20240717/estonija-1960354854.html
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами - РИА Новости, 17.07.2024
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами
Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:40
2024-07-17T20:40
2024-07-17T20:40
авто
эстония
белоруссия
россия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_0:73:1412:867_1920x0_80_0_0_b5740a12541348d3e5f5cbd054406a21.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну транспортным средствам с белорусскими номерными знаками на фоне введенных Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии. Ранее совет ЕС ввел в действие новый пакет санкций против Белоруссии, в котором распространил на эту страну ряд ограничений, уже действующих в отношении России. "Санкции, наложенные на Белоруссию, включают запрет на ввоз в Европейский союз автотранспорта с белорусскими номерными знаками. Это означает, что въезд через эстонские пункты пропуска запрещен для транспортных средств с белорусскими номерными знаками независимо от того, на каком основании их владелец или пользователь находится в Эстонии или Европейском союзе", - говорится в заявлении на сайте министерства. Исходя из заявления, въехавшее в Эстонию транспортное средство с белорусскими номерами должно быть зарегистрировано в соответствии с законом о дорожном движении в течение 5 или 12 дней в зависимости от обстоятельств. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев, необходимо также уплатить импортные пошлины или ходатайствовать об освобождении от налога.
https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960248707.html
эстония
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_80:0:1332:939_1920x0_80_0_0_ad70234dbbc1af6957d240ee6da89a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, эстония, белоруссия, россия, евросоюз, в мире
Авто, Эстония, Белоруссия, Россия, Евросоюз, В мире
Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами
Эстония запретила въезд в страну автомобилям с белорусскими номерными знаками