Энергосистеме Украины грозит коллапс из-за жары, пишут СМИ

Энергосистеме Украины грозит коллапс из-за жары, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024

Энергосистеме Украины грозит коллапс из-за жары, пишут СМИ

Энергетическая система Украины испытывает угрозу коллапса из-за жары, власти ведут переговоры с Евросоюзом для устранения ограничений на импорт электроэнергии,... РИА Новости, 17.07.2024

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Энергетическая система Украины испытывает угрозу коллапса из-за жары, власти ведут переговоры с Евросоюзом для устранения ограничений на импорт электроэнергии, сообщает газета New York Times. Согласно газете, на большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает 40 градусов по Цельсию. Это привело к перегрузке электросети, поскольку жители включают кондиционеры, а пищевые предприятия используют больше электроэнергии для охлаждения продуктов. По данным издания, многие бизнесы используют электрогенераторы. "Энергетическая система Украины... теперь борется с более неожиданной угрозой: сильной жарой", - отмечает New York Times. Газета передает со ссылкой на экспертов по энергетике, что нынешние отключения электроэнергии в стране являются предвестником того, что произойдет этой зимой. Неназванные чиновники добавили изданию, что у властей недостаточно времени, чтобы отремонтировать или восстановить многие поврежденные электростанции до зимы. Как утверждает New York Times, Киев изучает различные решения, чтобы попытаться восстановить как можно больше генерирующих мощностей до наступления зимы. Власти ведут переговоры с Европейским союзом об устранении факторов, ограничивающих импорт электроэнергии в Украину до 1,7 гигаватта, потребовал от западных союзников предоставить запасные части для выведенных из эксплуатации электростанций. "Украинские чиновники также выдвинули идею установки сотен небольших газовых турбин по всей стране, что дало бы дополнительное преимущество в виде рассредоточения энергетической инфраструктуры", - отмечает газета. Издание также приводит слова соучредителя аналитического центра Ukraine Facility Platform Романа Выбрановского, заявившего, что идея с газовыми турбинами "великолепна на бумаге, но сложна в реальности". Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина в рамках новой программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса страны намерена увеличить импорт электроэнергии из ЕС до 2,2 гигаватта с текущего лимита в 1,7 гигаватта. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

украина

киев

