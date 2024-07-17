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Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов
Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов - РИА Новости, 17.07.2024
Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов
Более 700 энергетических объектов и свыше восьми тысяч километров линий электропередачи повреждено в Харьковской области с февраля 2022 года, сообщил глава... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:57
2024-07-17T15:57
2024-07-17T15:57
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Более 700 энергетических объектов и свыше восьми тысяч километров линий электропередачи повреждено в Харьковской области с февраля 2022 года, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "С (февраля 2022 года – ред.) на территории Харьковской области было повреждено или уничтожено более 700 объектов электроснабжения и более 8 тысяч километров электросетей", - приводит слова Синегубов агентство "Укринформ". По его словам, в области действуют графики отключения света, есть районы, где света нет по восемь и более часов. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, харьковская область, украина, запорожье, вооруженные силы украины, дтэк
В мире, ЖКХ, Харьковская область, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов
Харьковские власти: в области разрушено свыше 700 энергообъектов и 8 тыс км ЛЭП