https://ria.ru/20240717/energoobekty-1960273987.html

Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов

Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов - РИА Новости, 17.07.2024

Харьковские власти сообщили о разрушении более 700 энергетических объектов

Более 700 энергетических объектов и свыше восьми тысяч километров линий электропередачи повреждено в Харьковской области с февраля 2022 года, сообщил глава... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:57

2024-07-17T15:57

2024-07-17T15:57

в мире

жкх

харьковская область

украина

запорожье

вооруженные силы украины

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875171_0:223:2500:1629_1920x0_80_0_0_5a4c8fd55872adc2ea26f6e613192650.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Более 700 энергетических объектов и свыше восьми тысяч километров линий электропередачи повреждено в Харьковской области с февраля 2022 года, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "С (февраля 2022 года – ред.) на территории Харьковской области было повреждено или уничтожено более 700 объектов электроснабжения и более 8 тысяч километров электросетей", - приводит слова Синегубов агентство "Укринформ". По его словам, в области действуют графики отключения света, есть районы, где света нет по восемь и более часов. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

https://ria.ru/20240424/kharkov-1941963558.html

харьковская область

украина

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, харьковская область, украина, запорожье, вооруженные силы украины, дтэк