https://ria.ru/20240717/elektromobili-1960272161.html
Число электромобилей в России за полгода выросло на 27 процентов
Число электромобилей в России за полгода выросло на 27 процентов - РИА Новости, 17.07.2024
Число электромобилей в России за полгода выросло на 27 процентов
Более 52 тысяч электромобилей зарегистрировано в России, их количество выросло за первые шесть месяцев текущего года на 27%, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:52
2024-07-17T15:52
2024-07-17T15:52
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 52 тысяч электромобилей зарегистрировано в России, их количество выросло за первые шесть месяцев текущего года на 27%, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. Министерство курирует федеральный проект "Электроавтомобили и водородные автомобили". В рамках федерального проекта запущены программы субсидирования создания "быстрых" электрических зарядных станций, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, в регионах действует льготное налогообложение, предусмотрены льготы по оплате парковки. "Количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27% за шесть месяцев 2024 года... В стране зарегистрировано более 52 тысяч электромобилей", - говорится в релизе ведомства. По данным министерства, за последние два года Россия произвела более 11 тысяч электрокаров. "Их работу обеспечивает соответствующая инфраструктура: количество электрических зарядных станций уже превышает 5 тысяч, четверть из них предназначена для быстрой зарядки (до 40 минут) электромобилей за счет своей высокой мощности", - добавили в Минэкономразвития. Там также напомнили, что владельцы таких машин также получают и финансовую экономию: они могут бесплатно передвигаться по федеральным трассам. Так, за полгода более 8 тысяч автовладельцев совершили 317 тысяч проездов через пункты взимания платы (против 315 тысяч таких проездов за весь 2023 год). В рамках федерального проекта запущены программы субсидирования создания "быстрых" ЭЗС, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, в регионах действует льготное налогообложение, предусмотрены льготы по оплате парковки. По информации МЭР РФ, в настоящее время к федеральному проекту по развитию электромобилей присоединилось 65 регионов страны.
https://ria.ru/20240711/putin-1958996168.html
https://ria.ru/20240620/elektromobili-1953986392.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР
Число электромобилей в России за полгода выросло на 27 процентов
МЭР: число электромобилей в России за I полугодие выросло на 27% — до 52 тысяч
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Более 52 тысяч электромобилей зарегистрировано в России, их количество выросло за первые шесть месяцев текущего года на 27%, сообщила
в среду пресс-служба Минэкономразвития.
Министерство курирует федеральный проект "Электроавтомобили и водородные автомобили". В рамках федерального проекта запущены программы субсидирования создания "быстрых" электрических зарядных станций, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, в регионах действует льготное налогообложение, предусмотрены льготы по оплате парковки.
"Количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27% за шесть месяцев 2024 года... В стране зарегистрировано более 52 тысяч электромобилей", - говорится в релизе ведомства.
По данным министерства, за последние два года Россия произвела более 11 тысяч электрокаров. "Их работу обеспечивает соответствующая инфраструктура: количество электрических зарядных станций уже превышает 5 тысяч, четверть из них предназначена для быстрой зарядки (до 40 минут) электромобилей за счет своей высокой мощности", - добавили в Минэкономразвития.
Там также напомнили, что владельцы таких машин также получают и финансовую экономию: они могут бесплатно передвигаться по федеральным трассам. Так, за полгода более 8 тысяч автовладельцев совершили 317 тысяч проездов через пункты взимания платы (против 315 тысяч таких проездов за весь 2023 год).
В рамках федерального проекта запущены программы субсидирования создания "быстрых" ЭЗС, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, в регионах действует льготное налогообложение, предусмотрены льготы по оплате парковки.
По информации МЭР
РФ, в настоящее время к федеральному проекту по развитию электромобилей присоединилось 65 регионов страны.