https://ria.ru/20240717/eks-posol-1960159721.html
Экс-посол Австралии оценил ситуацию с арестованными за шпионаж россиянами
Экс-посол Австралии оценил ситуацию с арестованными за шпионаж россиянами - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-посол Австралии оценил ситуацию с арестованными за шпионаж россиянами
Шпионаж, в котором австралийские власти обвиняют недавно арестованных в Австралии граждан России Киру и Игоря Королевых, является плодом воображения... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:41
2024-07-17T06:41
2024-07-17T06:42
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Шпионаж, в котором австралийские власти обвиняют недавно арестованных в Австралии граждан России Киру и Игоря Королевых, является плодом воображения австралийской разведки, а сам арест имеет шаткую правовую основу, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин. Ранее правоохранительные органы Австралии арестовал супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию. "Объявленный арест четы Королевых имеет весьма шаткую правовую основу. Без обид! Мотивом правительства (премьера Австралии Энтони - ред.) Альбанезе была демонстрация лояльности разведывательному альянсу "Пять глаз" во время присутствия министра (обороны Ричарда - ред.) Марлза на саммите НАТО", - заявил дипломат в отставке. По его словам, Кира Королева имела "самый низкий чин в армии" и не имела доступа к секретной информации. "Вероятно, она виновна не более чем в незначительном техническом нарушении, связанном с неправильным использованием официальной защищенной системы связи. Я уверен, что она и ее муж не шпионы, но они вынуждены страдать от системы, ищущей подходящие жертвы", - добавил Кевин. По его оценке, риторика премьера Альбанезе и главы ASIO (Австралийской службы безопасности и разведки - ред.) Майка Берждесса "была крайне оскорбительной и непрофессиональной". "Почти наверняка это результат слишком яркого воображения ASIO. Поскольку россиян стали воспринимать как "плохих парней", с ними можно творить что душе угодно, если они не будут яростно выступать против (президента РФ Владимира - ред.) Путина. Провести семейный отдых в России? Это непростительно для страны AUKUS. Арестовать людей, когда они ничего не сделали? Сколько угодно", - добавил экс-посол. Он также положительно оценил действия российского посольства в Австралии, которое, по словам Кевина, "контролирует это дело, чтобы попытаться защитить права четы Королевых как австралийских граждан российского происхождения". Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи. Позже премьер Австралии Альбанезе объявил, что России следует "отступить" в деле об аресте Королевых.
https://ria.ru/20240713/avstraliya-1959386350.html
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австралия, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире
Австралия, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), В мире
Экс-посол Австралии оценил ситуацию с арестованными за шпионаж россиянами
Экс-посол Австралии назвал шпионаж арестованных граждан РФ плодом воображения
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Шпионаж, в котором австралийские власти обвиняют недавно арестованных в Австралии граждан России Киру и Игоря Королевых, является плодом воображения австралийской разведки, а сам арест имеет шаткую правовую основу, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин.
Ранее правоохранительные органы Австралии арестовал супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Объявленный арест четы Королевых имеет весьма шаткую правовую основу. Без обид! Мотивом правительства (премьера Австралии Энтони - ред.) Альбанезе была демонстрация лояльности разведывательному альянсу "Пять глаз" во время присутствия министра (обороны Ричарда - ред.) Марлза на саммите НАТО", - заявил дипломат в отставке.
По его словам, Кира Королева имела "самый низкий чин в армии" и не имела доступа к секретной информации. "Вероятно, она виновна не более чем в незначительном техническом нарушении, связанном с неправильным использованием официальной защищенной системы связи. Я уверен, что она и ее муж не шпионы, но они вынуждены страдать от системы, ищущей подходящие жертвы", - добавил Кевин.
По его оценке, риторика премьера Альбанезе и главы ASIO (Австралийской службы безопасности и разведки - ред.) Майка Берждесса "была крайне оскорбительной и непрофессиональной".
"Почти наверняка это результат слишком яркого воображения ASIO. Поскольку россиян стали воспринимать как "плохих парней", с ними можно творить что душе угодно, если они не будут яростно выступать против (президента РФ Владимира
- ред.) Путина. Провести семейный отдых в России? Это непростительно для страны AUKUS. Арестовать людей, когда они ничего не сделали? Сколько угодно", - добавил экс-посол.
Он также положительно оценил действия российского посольства в Австралии, которое, по словам Кевина, "контролирует это дело, чтобы попытаться защитить права четы Королевых как австралийских граждан российского происхождения".
Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ
в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи. Позже премьер Австралии Альбанезе объявил, что России следует "отступить" в деле об аресте Королевых.