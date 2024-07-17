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Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС - РИА Новости, 17.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
15:40 17.07.2024 (обновлено: 15:41 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html
Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС
Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС - РИА Новости, 17.07.2024
Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС
Успешное развитие отрасли беспилотных авиасистем и эффективное выполнение сценариев применения беспилотников зависит от того, насколько в регионе развита... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:40
2024-07-17T15:41
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
технологии
сахалинская область
южно-сахалинск
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Успешное развитие отрасли беспилотных авиасистем и эффективное выполнение сценариев применения беспилотников зависит от того, насколько в регионе развита экосистема — совокупность видов деятельности от производства до организации воздушного движения, сообщил на интенсиве "Архипелаг 2024" директор платформы по развитию БАС "СИГМА.Дрон", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Тимофеев. "Под экосистемой БАС мы понимаем образ отрасли, которая включает в себя цепочки производства, поставок, применения аппаратов интерпретации данных, перспективных инженерных разработок, подготовки кадров, регулирования воздушного движения и т. д. Мы рассматриваем комплексную задачу — построение экосистемы сценариев применения беспилотника. Это то, в какой бизнес-модели он используется, кто его производит, использует, где обслуживает, как утилизирует", - приводит пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы слова Тимофеева. По его словам, чтобы сценарии применения БАС выполнялись эффективно, регионам придется развивать экосистему. "Придется разобраться с тем, что есть и чего нет, и закрывать либо внутренними силами, либо кооперацией с соседями", – сказал Тимофеев. Он отметил, что это понимание постепенно появляется: беспилотники — это намного шире, чем просто производители, эксплуатанты и их клиенты. Это большое количество типов деятельности таких, как например страхование, сертификация, организация воздушного движения. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
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сахалинская область
южно-сахалинск
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технологии, сахалинская область, южно-сахалинск, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Технологии, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Успешное развитие отрасли беспилотных авиасистем и эффективное выполнение сценариев применения беспилотников зависит от того, насколько в регионе развита экосистема — совокупность видов деятельности от производства до организации воздушного движения, сообщил на интенсиве "Архипелаг 2024" директор платформы по развитию БАС "СИГМА.Дрон", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Тимофеев.
"Под экосистемой БАС мы понимаем образ отрасли, которая включает в себя цепочки производства, поставок, применения аппаратов интерпретации данных, перспективных инженерных разработок, подготовки кадров, регулирования воздушного движения и т. д. Мы рассматриваем комплексную задачу — построение экосистемы сценариев применения беспилотника. Это то, в какой бизнес-модели он используется, кто его производит, использует, где обслуживает, как утилизирует", - приводит пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы слова Тимофеева.
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По его словам, чтобы сценарии применения БАС выполнялись эффективно, регионам придется развивать экосистему.
"Придется разобраться с тем, что есть и чего нет, и закрывать либо внутренними силами, либо кооперацией с соседями", – сказал Тимофеев.
Он отметил, что это понимание постепенно появляется: беспилотники — это намного шире, чем просто производители, эксплуатанты и их клиенты. Это большое количество типов деятельности таких, как например страхование, сертификация, организация воздушного движения.
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"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ТехнологииСахалинская областьЮжно-СахалинскАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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