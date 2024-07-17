https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html

Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС

Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС - РИА Новости, 17.07.2024

Эксперт: регионам нужна экосистема для эффективного развития отрасли БАС

Успешное развитие отрасли беспилотных авиасистем и эффективное выполнение сценариев применения беспилотников зависит от того, насколько в регионе развита... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:40

2024-07-17T15:40

2024-07-17T15:41

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

южно-сахалинск

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Успешное развитие отрасли беспилотных авиасистем и эффективное выполнение сценариев применения беспилотников зависит от того, насколько в регионе развита экосистема — совокупность видов деятельности от производства до организации воздушного движения, сообщил на интенсиве "Архипелаг 2024" директор платформы по развитию БАС "СИГМА.Дрон", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Тимофеев. "Под экосистемой БАС мы понимаем образ отрасли, которая включает в себя цепочки производства, поставок, применения аппаратов интерпретации данных, перспективных инженерных разработок, подготовки кадров, регулирования воздушного движения и т. д. Мы рассматриваем комплексную задачу — построение экосистемы сценариев применения беспилотника. Это то, в какой бизнес-модели он используется, кто его производит, использует, где обслуживает, как утилизирует", - приводит пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы слова Тимофеева. По его словам, чтобы сценарии применения БАС выполнялись эффективно, регионам придется развивать экосистему. "Придется разобраться с тем, что есть и чего нет, и закрывать либо внутренними силами, либо кооперацией с соседями", – сказал Тимофеев. Он отметил, что это понимание постепенно появляется: беспилотники — это намного шире, чем просто производители, эксплуатанты и их клиенты. Это большое количество типов деятельности таких, как например страхование, сертификация, организация воздушного движения. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html

https://ria.ru/20231101/drony-1906583172.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, южно-сахалинск, агентство стратегических инициатив (аси)