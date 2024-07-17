https://ria.ru/20240717/ekaterinburg-1960180971.html

В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход

В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход - РИА Новости, 17.07.2024

В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход

Порядка 45 тысяч человек приняли участие в божественной литургии и Царском крестном ходе в Екатеринбурге, который ежегодно проводится в годовщину гибели... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:27

2024-07-17T10:27

2024-07-17T10:27

религия

екатеринбург

николай i

александра федоровна

русская православная церковь

религия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Порядка 45 тысяч человек приняли участие в божественной литургии и Царском крестном ходе в Екатеринбурге, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, сообщает в среду пресс-служба Екатеринбургской епархии. "Порядка 45 тысяч верующих приняли участие в главных богослужениях Царских дней", – говорится в сообщении. Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на среду после Божественной литургии. Верующие прошли около 21 километра от Храма на Крови в центре города до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме – тем же путем, которым 106 лет назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. В ночном шествии также приняли участие актер и телеведущий Владимир Глазунов, президент Международного художественного фонда Владимир Большаков, потомок Николая I Гавриил Дорошин и историк и публицист Петр Мультатули – потомок царского повара, расстрелянного вместе с Романовыми. "Сорок пять тысяч человек, 45 тысяч сердец – и каждый о своем, у каждого своя забота... Но все люди отложили дела и работу, чтобы пройти этим путем, чтобы свою благодарность принести Богу", – приводит пресс-служба епархии слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Международный фестиваль "Царские дни" проводится ежегодно, его главное событие – масштабный крестный ход, в котором принимают участие десятки тысяч человек. В этом году фестиваль проходит с 11 по 21 июля. Николай Романов, который к тому моменту уже не был императором, и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия – были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных - слуг и врача. Убийство произошло в доме инженера Николая Ипатьева, после этого их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.

https://ria.ru/20220315/otrechenie-1778127654.html

https://ria.ru/20240717/krestnyy_khod-1960144807.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, николай i, александра федоровна, русская православная церковь, религия