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В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход - РИА Новости, 17.07.2024
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Религия
 
10:27 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ekaterinburg-1960180971.html
В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход
В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход - РИА Новости, 17.07.2024
В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход
Порядка 45 тысяч человек приняли участие в божественной литургии и Царском крестном ходе в Екатеринбурге, который ежегодно проводится в годовщину гибели... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:27
2024-07-17T10:27
религия
екатеринбург
николай i
александра федоровна
русская православная церковь
религия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Порядка 45 тысяч человек приняли участие в божественной литургии и Царском крестном ходе в Екатеринбурге, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, сообщает в среду пресс-служба Екатеринбургской епархии. "Порядка 45 тысяч верующих приняли участие в главных богослужениях Царских дней", – говорится в сообщении. Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на среду после Божественной литургии. Верующие прошли около 21 километра от Храма на Крови в центре города до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме – тем же путем, которым 106 лет назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. В ночном шествии также приняли участие актер и телеведущий Владимир Глазунов, президент Международного художественного фонда Владимир Большаков, потомок Николая I Гавриил Дорошин и историк и публицист Петр Мультатули – потомок царского повара, расстрелянного вместе с Романовыми. "Сорок пять тысяч человек, 45 тысяч сердец – и каждый о своем, у каждого своя забота... Но все люди отложили дела и работу, чтобы пройти этим путем, чтобы свою благодарность принести Богу", – приводит пресс-служба епархии слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Международный фестиваль "Царские дни" проводится ежегодно, его главное событие – масштабный крестный ход, в котором принимают участие десятки тысяч человек. В этом году фестиваль проходит с 11 по 21 июля. Николай Романов, который к тому моменту уже не был императором, и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия – были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных - слуг и врача. Убийство произошло в доме инженера Николая Ипатьева, после этого их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
https://ria.ru/20220315/otrechenie-1778127654.html
https://ria.ru/20240717/krestnyy_khod-1960144807.html
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екатеринбург, николай i, александра федоровна, русская православная церковь, религия
Религия, Екатеринбург, Николай I, Александра Федоровна, Русская православная церковь, Религия
В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход

В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 45 тысяч человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПаломники ожидающие Царский крестный ход возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге
Паломники ожидающие Царский крестный ход возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паломники ожидающие Царский крестный ход возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Порядка 45 тысяч человек приняли участие в божественной литургии и Царском крестном ходе в Екатеринбурге, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, сообщает в среду пресс-служба Екатеринбургской епархии.
"Порядка 45 тысяч верующих приняли участие в главных богослужениях Царских дней", – говорится в сообщении.
Репродукция фотографии Император Николай II из собраний Государственного Исторического музея - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
В Доме Романовых объяснили, зачем Николай II отрекся от трона
15 марта 2022, 00:02
Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на среду после Божественной литургии. Верующие прошли около 21 километра от Храма на Крови в центре города до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме – тем же путем, которым 106 лет назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. В ночном шествии также приняли участие актер и телеведущий Владимир Глазунов, президент Международного художественного фонда Владимир Большаков, потомок Николая I Гавриил Дорошин и историк и публицист Петр Мультатули – потомок царского повара, расстрелянного вместе с Романовыми.
"Сорок пять тысяч человек, 45 тысяч сердец – и каждый о своем, у каждого своя забота... Но все люди отложили дела и работу, чтобы пройти этим путем, чтобы свою благодарность принести Богу", – приводит пресс-служба епархии слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).
Международный фестиваль "Царские дни" проводится ежегодно, его главное событие – масштабный крестный ход, в котором принимают участие десятки тысяч человек. В этом году фестиваль проходит с 11 по 21 июля.
Николай Романов, который к тому моменту уже не был императором, и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия – были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных - слуг и врача. Убийство произошло в доме инженера Николая Ипатьева, после этого их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
Паломники во время традиционного Царского крестного хода - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Екатеринбурге начался Царский крестный ход в годовщину гибели Николая II
Вчера, 01:19
 
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