https://ria.ru/20240717/ekaterinburg-1960176961.html

В Екатеринбурге открыли памятник военкору Журавлеву

В Екатеринбурге открыли памятник военкору Журавлеву - РИА Новости, 17.07.2024

В Екатеринбурге открыли памятник военкору Журавлеву

На Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:00

2024-07-17T10:00

2024-07-17T11:20

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украина

ростислав журавлев

дмитрий горностаев

владимир путин

вооруженные силы украины

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. На Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции в 2023 году в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. "Ростислав всегда умел собирать вокруг себя близких людей, располагать к себе и живо, непосредственно рассказывать иногда о тяжелых моментах своей профессии и трудного быта военного корреспондента. <…> Он заражал своим жизнелюбием, своей улыбкой, своей добротой. Помимо трудных дней войны и трагических событий он всегда умел замечать жизнь и проявлял доброту: он всегда мог показать в своем репортаже детей, спасти животных и вывезти из-под обстрела стариков", — сказал на открытии памятника заместитель главного редактора — директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Памятник выполнен из черного гранита, на него нанесена фотография Журавлева. На постаменте установлена пятиконечная звезда, надпись, что здесь похоронен военный корреспондент, погибший в Запорожской области при выполнении профессионального долга, а также строка из стихотворения Ростислава: "И вечность подарить себе в награду…". Горностаев отметил, что Ростислав никогда не боялся идти вперед, и его пример — это пример человека, который предан своей Родине и профессии без остатка. По словам матери военкора Людмилы Журавлевой, Ростислав фанатично любил свое дело и считал свою профессию лучшей. "Знаете, вот листаю ленту, и мне кажется, что мой сын куда-то уехал. И где-то он живет, потому что живет о нем память. Раз, смотришь — на Запорожье спортивное соревнование имени Ростислава Журавлева проходит, в Тюмени выставка была. И здесь будет выставка в свердловском Доме союза журналистов — уже работы распечатаны, отобраны, готовы. И конкурс будет журналистов здесь, в Свердловской области. Ну, по крайней мере, я дала согласие на присвоение имени этому конкурсу", — сказала она. На открытии памятника присутствовали члены семьи и военкоры, которые в разное время были напарниками Журавлева по работе в зоне СВО. Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в Вооруженных силах России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года он погиб при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также его посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить имя военкора.

https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html

https://ria.ru/20240715/studenty-1959812245.html

https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959788623.html

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Открытие памятника военкору Журавлеву на кладбище Екатеринбурга Памятник погибшему год назад военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву открыли на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. 2024-07-17T10:00 true PT0M18S

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запорожская область, россия, украина, ростислав журавлев, дмитрий горностаев, владимир путин, вооруженные силы украины