https://ria.ru/20240717/egipet-1960344802.html

Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ

Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024

Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ

Делегация из шести израильских переговорщиков прибыла в Египет для продолжения обсуждения условий прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:41

2024-07-17T19:41

2024-07-17T19:41

в мире

израиль

египет

каир (город)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40478/95/404789589_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_c1b7a7d3a05919c8657abe706ca19bb2.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делегация из шести израильских переговорщиков прибыла в Египет для продолжения обсуждения условий прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщило в среду интернет-издание Times of Israel. "Израильская делегация прибыла в Каир. Сотрудники аэропорта сообщили о том, что в состав делегации входят шесть чиновников. Сотрудники аэропорта говорили на условиях анонимности и не были уполномочены обсуждать прибытие с прессой", - говорится в публикации. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240709/prezident-1958524409.html

https://ria.ru/20240708/khamas-1958359724.html

израиль

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году