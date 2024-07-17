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Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ
Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ
Делегация из шести израильских переговорщиков прибыла в Египет для продолжения обсуждения условий прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:41
2024-07-17T19:41
2024-07-17T19:41
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делегация из шести израильских переговорщиков прибыла в Египет для продолжения обсуждения условий прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщило в среду интернет-издание Times of Israel. "Израильская делегация прибыла в Каир. Сотрудники аэропорта сообщили о том, что в состав делегации входят шесть чиновников. Сотрудники аэропорта говорили на условиях анонимности и не были уполномочены обсуждать прибытие с прессой", - говорится в публикации. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240709/prezident-1958524409.html
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в мире, израиль, египет, каир (город), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров по Газе, пишут СМИ
Times of Israel: делегация из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе