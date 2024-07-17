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Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье" - РИА Новости, 17.07.2024
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14:08 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/efimov-1960203238.html
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье" - РИА Новости, 17.07.2024
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"
Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:08
2024-07-17T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
зарядье
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МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в городе с 1 августа по 8 сентября, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что форум включает более 30 площадок в разных районах города, в том числе парк "Зарядье", где столичный градкомплекс и представит экспозицию "Город будущего"."На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что в число крупнейших городских объектов, завершенных или находящихся в стадии реализации, входят Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и линии метро, Московский скоростной диаметр. При этом 3 триллиона рублей инвестиций в проекты город уже окупил."Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около 4 триллионов рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей", - добавил Ефимов.В сообщении отмечается, что гости форума оценят уже возведенные социальные объекты, жилые комплексы, а также парки и набережные. Еще запланированы иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы и прочие мероприятия, объединенные единой тематикой строительства и формирования города будущего.Гости экспозиции смогут создать город в интерактивном макете Москвы, "поселить себя" в многоэтажку, а затем выгрузить фото с помощью нейросети, принять участие в иммерсивном спектакле и оценить технику, применяемую в настоящее время на стройплощадках Москвы.Для детей на форуме также предусмотрены мероприятия. В "Лужниках" разместят площадку, которая обеспечит атмосферу строительного объекта. Еще юных гостей ждут мастер-классы по архитектуре, инженерному делу и урбанистике и прочие активности.
https://ria.ru/20240717/efimov-1960132864.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, зарядье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Зарядье

Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в городе с 1 августа по 8 сентября, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что форум включает более 30 площадок в разных районах города, в том числе парк "Зарядье", где столичный градкомплекс и представит экспозицию "Город будущего".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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"На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении указывается, что в число крупнейших городских объектов, завершенных или находящихся в стадии реализации, входят Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и линии метро, Московский скоростной диаметр. При этом 3 триллиона рублей инвестиций в проекты город уже окупил.
"Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около 4 триллионов рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей", - добавил Ефимов.
В сообщении отмечается, что гости форума оценят уже возведенные социальные объекты, жилые комплексы, а также парки и набережные. Еще запланированы иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы и прочие мероприятия, объединенные единой тематикой строительства и формирования города будущего.
Гости экспозиции смогут создать город в интерактивном макете Москвы, "поселить себя" в многоэтажку, а затем выгрузить фото с помощью нейросети, принять участие в иммерсивном спектакле и оценить технику, применяемую в настоящее время на стройплощадках Москвы.
Для детей на форуме также предусмотрены мероприятия. В "Лужниках" разместят площадку, которая обеспечит атмосферу строительного объекта. Еще юных гостей ждут мастер-классы по архитектуре, инженерному делу и урбанистике и прочие активности.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Вчера, 09:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыЗарядье
 
 
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