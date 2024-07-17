https://ria.ru/20240717/efimov-1960203238.html

Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"

Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье" - РИА Новости, 17.07.2024

Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"

Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:08

2024-07-17T14:08

2024-07-17T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

зарядье

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МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в городе с 1 августа по 8 сентября, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что форум включает более 30 площадок в разных районах города, в том числе парк "Зарядье", где столичный градкомплекс и представит экспозицию "Город будущего"."На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что в число крупнейших городских объектов, завершенных или находящихся в стадии реализации, входят Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и линии метро, Московский скоростной диаметр. При этом 3 триллиона рублей инвестиций в проекты город уже окупил."Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около 4 триллионов рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей", - добавил Ефимов.В сообщении отмечается, что гости форума оценят уже возведенные социальные объекты, жилые комплексы, а также парки и набережные. Еще запланированы иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы и прочие мероприятия, объединенные единой тематикой строительства и формирования города будущего.Гости экспозиции смогут создать город в интерактивном макете Москвы, "поселить себя" в многоэтажку, а затем выгрузить фото с помощью нейросети, принять участие в иммерсивном спектакле и оценить технику, применяемую в настоящее время на стройплощадках Москвы.Для детей на форуме также предусмотрены мероприятия. В "Лужниках" разместят площадку, которая обеспечит атмосферу строительного объекта. Еще юных гостей ждут мастер-классы по архитектуре, инженерному делу и урбанистике и прочие активности.

https://ria.ru/20240717/efimov-1960132864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, зарядье