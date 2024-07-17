https://ria.ru/20240717/efimov-1960203238.html
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье" - РИА Новости, 17.07.2024
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"
Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:08
2024-07-17T14:08
2024-07-17T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg
МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в городе с 1 августа по 8 сентября, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что форум включает более 30 площадок в разных районах города, в том числе парк "Зарядье", где столичный градкомплекс и представит экспозицию "Город будущего"."На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что в число крупнейших городских объектов, завершенных или находящихся в стадии реализации, входят Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и линии метро, Московский скоростной диаметр. При этом 3 триллиона рублей инвестиций в проекты город уже окупил."Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около 4 триллионов рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей", - добавил Ефимов.В сообщении отмечается, что гости форума оценят уже возведенные социальные объекты, жилые комплексы, а также парки и набережные. Еще запланированы иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы и прочие мероприятия, объединенные единой тематикой строительства и формирования города будущего.Гости экспозиции смогут создать город в интерактивном макете Москвы, "поселить себя" в многоэтажку, а затем выгрузить фото с помощью нейросети, принять участие в иммерсивном спектакле и оценить технику, применяемую в настоящее время на стройплощадках Москвы.Для детей на форуме также предусмотрены мероприятия. В "Лужниках" разместят площадку, которая обеспечит атмосферу строительного объекта. Еще юных гостей ждут мастер-классы по архитектуре, инженерному делу и урбанистике и прочие активности.
https://ria.ru/20240717/efimov-1960132864.html
https://ria.ru/20240717/efimov-1960131573.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_67970f610c940b3b76b780407e6ae6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, зарядье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Зарядье
МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. Градостроительный комплекс Москвы представит мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в городе с 1 августа по 8 сентября, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что форум включает более 30 площадок в разных районах города, в том числе парк "Зарядье", где столичный градкомплекс и представит экспозицию "Город будущего".
"На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении указывается, что в число крупнейших городских объектов, завершенных или находящихся в стадии реализации, входят Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и линии метро, Московский скоростной диаметр. При этом 3 триллиона рублей инвестиций в проекты город уже окупил.
"Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили около 4 триллионов рублей. До 2035 года с учетом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей", - добавил Ефимов
.
В сообщении отмечается, что гости форума оценят уже возведенные социальные объекты, жилые комплексы, а также парки и набережные. Еще запланированы иммерсивные спектакли, лекции, мастер-классы и прочие мероприятия, объединенные единой тематикой строительства и формирования города будущего.
Гости экспозиции смогут создать город в интерактивном макете Москвы, "поселить себя" в многоэтажку, а затем выгрузить фото с помощью нейросети, принять участие в иммерсивном спектакле и оценить технику, применяемую в настоящее время на стройплощадках Москвы.
Для детей на форуме также предусмотрены мероприятия. В "Лужниках" разместят площадку, которая обеспечит атмосферу строительного объекта. Еще юных гостей ждут мастер-классы по архитектуре, инженерному делу и урбанистике и прочие активности.