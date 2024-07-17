https://ria.ru/20240717/efimov-1960132864.html

Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях

Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях - РИА Новости, 17.07.2024

Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях

В Москве к 1 января 2025 года станет обязательной подсветка вывесок на зданиях, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:05

2024-07-17T10:05

2024-07-17T10:28

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. В Москве к 1 января 2025 года станет обязательной подсветка вывесок на зданиях, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что с 2011 года ведется активная работа, направленная на улучшение облика столицы."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработали правила для размещения вывесок в городе. Следующий шаг – их обязательная подсветка к 1 января 2025 года. Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями", - цитирует заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Ефимов пояснил, что ранее подсвечивать вывески в городе было необязательно. Теперь вводится новое правило, которое положительным образом скажется на качестве городской среды, повысит комфорт и безопасность москвичей в темное время суток.При этом нововведение не коснется вывесок, размещенных в витринах, окнах, а также на отдельно стоящих информационных конструкциях, указывается в сообщении.В нем добавляется, что в столице также устанавливается запрет на установку вывесок, в которых есть ненормативная лексика.

https://ria.ru/20240716/investor-1960084333.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы