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Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях - РИА Новости, 17.07.2024
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10:05 17.07.2024 (обновлено: 10:28 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/efimov-1960132864.html
Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях
Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях - РИА Новости, 17.07.2024
Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях
В Москве к 1 января 2025 года станет обязательной подсветка вывесок на зданиях, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:05
2024-07-17T10:28
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. В Москве к 1 января 2025 года станет обязательной подсветка вывесок на зданиях, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что с 2011 года ведется активная работа, направленная на улучшение облика столицы."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработали правила для размещения вывесок в городе. Следующий шаг – их обязательная подсветка к 1 января 2025 года. Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями", - цитирует заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Ефимов пояснил, что ранее подсвечивать вывески в городе было необязательно. Теперь вводится новое правило, которое положительным образом скажется на качестве городской среды, повысит комфорт и безопасность москвичей в темное время суток.При этом нововведение не коснется вывесок, размещенных в витринах, окнах, а также на отдельно стоящих информационных конструкциях, указывается в сообщении.В нем добавляется, что в столице также устанавливается запрет на установку вывесок, в которых есть ненормативная лексика.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: с 2025 года в Москве будет обязательна подсветка вывесок на зданиях

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июля — РИА Новости. В Москве к 1 января 2025 года станет обязательной подсветка вывесок на зданиях, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с 2011 года ведется активная работа, направленная на улучшение облика столицы.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, а также разработали правила для размещения вывесок в городе. Следующий шаг – их обязательная подсветка к 1 января 2025 года. Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями", - цитирует заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Ефимов пояснил, что ранее подсвечивать вывески в городе было необязательно. Теперь вводится новое правило, которое положительным образом скажется на качестве городской среды, повысит комфорт и безопасность москвичей в темное время суток.
При этом нововведение не коснется вывесок, размещенных в витринах, окнах, а также на отдельно стоящих информационных конструкциях, указывается в сообщении.
В нем добавляется, что в столице также устанавливается запрет на установку вывесок, в которых есть ненормативная лексика.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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