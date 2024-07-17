https://ria.ru/20240717/efimov-1960131573.html

Ефимов: Москва утвердила девять проектов КРТ в рамках бывших промзон

Ефимов: Москва утвердила девять проектов КРТ в рамках бывших промзон - РИА Новости, 17.07.2024

Ефимов: Москва утвердила девять проектов КРТ в рамках бывших промзон

В январе-июне 2024 года власти Москвы утвердили 24 проекта комплексного развития территорий (КРТ), девять из которых расположены на участках бывших промзон,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:08

2024-07-17T09:08

2024-07-17T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 июля – РИА Новости. В январе-июне 2024 года власти Москвы утвердили 24 проекта комплексного развития территорий (КРТ), девять из которых расположены на участках бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участках бывших промзон в девяти проектах комплексного развития территорий планируется возвести жилые и деловые кварталы. Там появится более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости. По итогам реализации проектов здесь создадут около 36,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются в 745 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит пять миллиардов рублей", – приводят слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Под редевелопмент попадут территории бывших промзон "Павелецкая", "Карачарово", "Южный порт", "Коломенское", "Котляково", "Вагоноремонт", "Дегунино-Лихоборы", а также Осташковское шоссе и "Прожектор".Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на их месте появится более двух миллионов квадратных метров жилья, в том числе более 357 тысяч "квадратов" для программы реновации и городских нужд. Кроме того, будет построено более миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и до 11 тысяч квадратных метров производств, отметил Гаман.По его словам, самым большим проектом в первом полугодии стал редевелопмент участка бывшей промзоны "Южный порт", в рамках которого будет построено до 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости: более миллиона "квадратов" жилья и 415 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов, включая образовательный комплекс, здание для подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе, рестораны и отделения банков.

https://ria.ru/20240716/investor-1960084333.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы