https://ria.ru/20240717/dtp-1960365943.html

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:45

2024-07-17T21:45

2024-07-17T21:45

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на источники в полиции. "Автомобиль врезался в нескольких человек на террасе ресторана "Ramus", на авеню Пер-Лашез, 6 в 20-м округе Парижа", - сообщает издание. По данным газеты, трем из шести пострадавших нужна срочная медицинская помощь. Водитель машины скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. Отмечается, что инцидент произошел в 19.30 по местному времени. Водитель и пассажир, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, париж, франция