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В Париже автомобиль въехал в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024
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21:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dtp-1960365943.html
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:45
2024-07-17T21:45
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на источники в полиции. "Автомобиль врезался в нескольких человек на террасе ресторана "Ramus", на авеню Пер-Лашез, 6 в 20-м округе Парижа", - сообщает издание. По данным газеты, трем из шести пострадавших нужна срочная медицинская помощь. Водитель машины скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. Отмечается, что инцидент произошел в 19.30 по местному времени. Водитель и пассажир, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html
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в мире, авто, париж, франция
В мире, Авто, Париж, Франция
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Parisien: автомобиль въехал в террасу парижского кафе, есть пострадавшие

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на источники в полиции.
«
"Автомобиль врезался в нескольких человек на террасе ресторана "Ramus", на авеню Пер-Лашез, 6 в 20-м округе Парижа", - сообщает издание.
По данным газеты, трем из шести пострадавших нужна срочная медицинская помощь. Водитель машины скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать.
Отмечается, что инцидент произошел в 19.30 по местному времени. Водитель и пассажир, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения.
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