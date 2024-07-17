https://ria.ru/20240717/dtp-1960365943.html
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе - РИА Новости, 17.07.2024
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:45
2024-07-17T21:45
2024-07-17T21:45
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Неизвестный на автомобиле въехал в террасу парижского кафе, в результате чего несколько человек получили серьезные ранения, пишет газета Parisien со ссылкой на источники в полиции. "Автомобиль врезался в нескольких человек на террасе ресторана "Ramus", на авеню Пер-Лашез, 6 в 20-м округе Парижа", - сообщает издание. По данным газеты, трем из шести пострадавших нужна срочная медицинская помощь. Водитель машины скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. Отмечается, что инцидент произошел в 19.30 по местному времени. Водитель и пассажир, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, париж, франция
В мире, Авто, Париж, Франция
В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
Parisien: автомобиль въехал в террасу парижского кафе, есть пострадавшие