https://ria.ru/20240717/dtp-1960271360.html

В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института

В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института - РИА Новости, 17.07.2024

В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института

Грузовик "Камаз" после столкновения с легковым автомобилем на дороге в Нальчике в КБР протаранил ограждение научно-исследовательского института, в результате... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:49

2024-07-17T15:49

2024-07-17T15:50

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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Грузовик "Камаз" после столкновения с легковым автомобилем на дороге в Нальчике в КБР протаранил ограждение научно-исследовательского института, в результате аварии погиб водитель легковушки, сообщил портал МВД-медиа. "Около 12 часов дня на улице Шарданова в Нальчике произошло ДТП с участием легковой машины и грузового транспортного средства. По предварительным данным, столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 48-летнего жителя г. Баксана и КамАЗ, за рулем которого находился 51-летний житель села Исламей", - говорится в сообщении. Отмечается, что после столкновения грузовик съехал с проезжей части и протаранил ограждение территории, где расположено здание Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного садоводства. "В результате происшествия водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузовой машины был госпитализирован", - уточняет МВД. Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html

https://ria.ru/20240502/gruzovik-1943412730.html

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происшествия, авто, нальчик, баксан