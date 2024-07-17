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В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института - РИА Новости, 17.07.2024
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15:49 17.07.2024 (обновлено: 15:50 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/dtp-1960271360.html
В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института
В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института - РИА Новости, 17.07.2024
В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института
Грузовик "Камаз" после столкновения с легковым автомобилем на дороге в Нальчике в КБР протаранил ограждение научно-исследовательского института, в результате... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:49
2024-07-17T15:50
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Грузовик "Камаз" после столкновения с легковым автомобилем на дороге в Нальчике в КБР протаранил ограждение научно-исследовательского института, в результате аварии погиб водитель легковушки, сообщил портал МВД-медиа. "Около 12 часов дня на улице Шарданова в Нальчике произошло ДТП с участием легковой машины и грузового транспортного средства. По предварительным данным, столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 48-летнего жителя г. Баксана и КамАЗ, за рулем которого находился 51-летний житель села Исламей", - говорится в сообщении. Отмечается, что после столкновения грузовик съехал с проезжей части и протаранил ограждение территории, где расположено здание Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного садоводства. "В результате происшествия водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузовой машины был госпитализирован", - уточняет МВД. Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240717/dtp-1960243894.html
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происшествия, авто, нальчик, баксан
Происшествия, Авто, Нальчик, Баксан
В КБР грузовик протаранил ограждение научно-исследовательского института

При ДТП в Нальчике грузовик протаранил ограждение института, есть погибший

© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеДТП в Нальчике
ДТП в Нальчике - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Грузовик "Камаз" после столкновения с легковым автомобилем на дороге в Нальчике в КБР протаранил ограждение научно-исследовательского института, в результате аварии погиб водитель легковушки, сообщил портал МВД-медиа.
«
"Около 12 часов дня на улице Шарданова в Нальчике произошло ДТП с участием легковой машины и грузового транспортного средства. По предварительным данным, столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 48-летнего жителя г. Баксана и КамАЗ, за рулем которого находился 51-летний житель села Исламей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после столкновения грузовик съехал с проезжей части и протаранил ограждение территории, где расположено здание Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного садоводства.
«
"В результате происшествия водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузовой машины был госпитализирован", - уточняет МВД.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.
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ПроисшествияАвтоНальчикБаксан
 
 
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