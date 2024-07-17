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В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:22
2024-07-17T18:22
2024-07-17T18:22
происшествия
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Её доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения. В селе Новоивановка Суджанского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранен водитель", - написал Смирнов. Он уточнил, что пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Курской области два человека ранены при атаках украинских дронов