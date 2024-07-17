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В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
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18:22 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/drony-1960323757.html
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:22
2024-07-17T18:22
происшествия
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Её доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения. В селе Новоивановка Суджанского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранен водитель", - написал Смирнов. Он уточнил, что пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.
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курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

В Курской области два человека ранены при атаках украинских дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Её доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения. В селе Новоивановка Суджанского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранен водитель", - написал Смирнов.
Он уточнил, что пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияКурская областьСуджанский районАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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