https://ria.ru/20240717/drony-1960323757.html

В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

В Курской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:22

2024-07-17T18:22

2024-07-17T18:22

происшествия

курская область

суджанский район

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Курской области при атаках дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района ранена местная жительница. Её доставили в Курскую областную больницу для обследования и лечения. В селе Новоивановка Суджанского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранен водитель", - написал Смирнов. Он уточнил, что пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

россия

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2024

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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, россия