Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/drony-1960275361.html
В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения
В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения - РИА Новости, 17.07.2024
В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения
Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, временно без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:03
2024-07-17T16:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, временно без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет... В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Борки Валуйского горокруга дрон-камикадзе пробил кровлю в частном доме. В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад одного частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся один частный дом и повреждены еще два частных дома. По данным губернатора, возгорание было оперативно ликвидировано.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения

Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области дронами ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, временно без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет... В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Борки Валуйского горокруга дрон-камикадзе пробил кровлю в частном доме. В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад одного частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся один частный дом и повреждены еще два частных дома. По данным губернатора, возгорание было оперативно ликвидировано.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала