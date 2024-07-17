В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения
Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области дронами ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, временно без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет... В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Борки Валуйского горокруга дрон-камикадзе пробил кровлю в частном доме. В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад одного частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся один частный дом и повреждены еще два частных дома. По данным губернатора, возгорание было оперативно ликвидировано.
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