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В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения

В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения - РИА Новости, 17.07.2024

В Белгородской области дроны повредили пять домов и линию газоснабжения

Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, временно без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:03

2024-07-17T16:03

2024-07-17T16:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Пять домов и линия газоснабжения повреждены в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ, временно без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет... В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения. Временно без газа жители сел Новопетровка и Карабаново, а также хутора Бабка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Борки Валуйского горокруга дрон-камикадзе пробил кровлю в частном доме. В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад одного частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся один частный дом и повреждены еще два частных дома. По данным губернатора, возгорание было оперативно ликвидировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия