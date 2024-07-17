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Московские власти предупредили о сильном дожде в ночь на четверг - РИА Новости, 17.07.2024
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19:40 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dozhd-1960344476.html
Московские власти предупредили о сильном дожде в ночь на четверг
Московские власти предупредили о сильном дожде в ночь на четверг - РИА Новости, 17.07.2024
Московские власти предупредили о сильном дожде в ночь на четверг
Сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг и пятницу, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:40
2024-07-17T19:40
москва
петр бирюков
мосводосток
экология в россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг и пятницу, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15.00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, петр бирюков, мосводосток, экология в россии
Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Экология в России
Московские власти предупредили о сильном дожде в ночь на четверг

Московские власти предупредили, что в городе двое суток будет идти сильный дождь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг и пятницу, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15.00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении ведомства.
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