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Большинство жителей Донбасса настроены пророссийски, признали в ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/donbass-1960315981.html
Большинство жителей Донбасса настроены пророссийски, признали в ВСУ
Большинство жителей Донбасса настроены пророссийски, признали в ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Большинство жителей Донбасса настроены пророссийски, признали в ВСУ
Большинство мирных жителей населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски, пишет французская газета Monde со ссылкой на офицера РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:55
2024-07-17T17:55
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Большинство мирных жителей населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски, пишет французская газета Monde со ссылкой на офицера 59-й бригады ВСУ Бориса. "Борис... убежден, что 90% мирных жителей, которые остаются... пророссийские", - говорится в сообщении издания. Офицер ВСУ показал, что большинство местных радиостанций включают российскую и советскую музыку. Он также отметил, что с телевидением обстоит похожая ситуация. "Противник выиграл битву в эфире", - добавил Борис. Украинский сержант по имени Александр в беседе с Monde описал обстановку в Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Военнослужащий считает, что местные мирные жители враждебно настроены по отношению к ВСУ, а некоторые из них предоставляют ВС РФ данные о расположении украинских войск. Жители освобожденных территорий неоднократно рассказывали РИА Новости о тяжелом положении, в котором они находились под контролем киевских властей. Так беженцы из Торецка (до 2016 года Дзержинска) ранее сообщали, что Украина создаёт настолько плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию. В частности 2 тысячи человек вернулись в город для перехода на российскую сторону. По их словам, ВСУ неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей. Жительница города добавила, что украинские войска наносили удары из минометов возле домов гражданского населения, чтобы люди быстро их покинули.
https://ria.ru/20240716/mariupol-1959802625.html
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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Большинство жителей Донбасса настроены пророссийски, признали в ВСУ

Офицер ВСУ: жители подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец СВО общается с местными жителями в Лисичанске
Боец СВО общается с местными жителями в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец СВО общается с местными жителями в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Большинство мирных жителей населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Донбасса настроены пророссийски, пишет французская газета Monde со ссылкой на офицера 59-й бригады ВСУ Бориса.
"Борис... убежден, что 90% мирных жителей, которые остаются... пророссийские", - говорится в сообщении издания.
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Офицер ВСУ показал, что большинство местных радиостанций включают российскую и советскую музыку. Он также отметил, что с телевидением обстоит похожая ситуация.
"Противник выиграл битву в эфире", - добавил Борис.
Украинский сержант по имени Александр в беседе с Monde описал обстановку в Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Военнослужащий считает, что местные мирные жители враждебно настроены по отношению к ВСУ, а некоторые из них предоставляют ВС РФ данные о расположении украинских войск.
Жители освобожденных территорий неоднократно рассказывали РИА Новости о тяжелом положении, в котором они находились под контролем киевских властей. Так беженцы из Торецка (до 2016 года Дзержинска) ранее сообщали, что Украина создаёт настолько плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию. В частности 2 тысячи человек вернулись в город для перехода на российскую сторону. По их словам, ВСУ неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей. Жительница города добавила, что украинские войска наносили удары из минометов возле домов гражданского населения, чтобы люди быстро их покинули.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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