https://ria.ru/20240717/domogatelstva-1960302793.html

Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах

Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 17.07.2024

Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах

Семь женщин обвинили ныне покойного французского общественного деятеля аббата Пьера, известного по созданию движений помощи бедным и бездомным, в сексуальных... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:18

2024-07-17T17:18

2024-07-17T17:18

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg

ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Семь женщин обвинили ныне покойного французского общественного деятеля аббата Пьера, известного по созданию движений помощи бедным и бездомным, в сексуальных домогательствах, говорится на сайте созданного им "Фонда аббата Пьера". "Семь женщин сообщают о поведении, близком к сексуальному насилию или фактам сексуального домогательства, совершенные аббатом Пьером с конца 1970-х до 2005 года", - сказано в пресс-релизе фонда. В 2023 году в благотворительную организацию "Эммаус" поступила информация о домогательстве со стороны аббата Пьера в отношении одной из женщин, после чего совместно с "Фондом аббата Пьера" началось внутреннее расследование, чтобы выяснить, имели ли место другие подобные случаи. Выяснилось, что одна из семи женщин на момент домогательств была несовершеннолетней. Отмечается, что с сегодняшнего дня движение "Эммаус" начинает собирать на конфиденциальной основе свидетельства людей о неприемлемом поведении покойного общественного деятеля. Аббат Пьер скончался в 2007 году в возрасте 94 лет. Он неоднократно завоевывал симпатии французов, более десяти раз становясь их любимой личностью в опросах. В 1949 году аббат основал движение помощи бедным и бездомным "Эммаус", в 1987 - "Фонд аббата Пьера", чтобы бороться за всеобщее право на жилье и оказывать помощь бездомным.

https://ria.ru/20240717/mitropolit--1960275930.html

https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция