Рейтинг@Mail.ru
Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/domogatelstva-1960302793.html
Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах
Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 17.07.2024
Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах
Семь женщин обвинили ныне покойного французского общественного деятеля аббата Пьера, известного по созданию движений помощи бедным и бездомным, в сексуальных... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:18
2024-07-17T17:18
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Семь женщин обвинили ныне покойного французского общественного деятеля аббата Пьера, известного по созданию движений помощи бедным и бездомным, в сексуальных домогательствах, говорится на сайте созданного им "Фонда аббата Пьера". "Семь женщин сообщают о поведении, близком к сексуальному насилию или фактам сексуального домогательства, совершенные аббатом Пьером с конца 1970-х до 2005 года", - сказано в пресс-релизе фонда. В 2023 году в благотворительную организацию "Эммаус" поступила информация о домогательстве со стороны аббата Пьера в отношении одной из женщин, после чего совместно с "Фондом аббата Пьера" началось внутреннее расследование, чтобы выяснить, имели ли место другие подобные случаи. Выяснилось, что одна из семи женщин на момент домогательств была несовершеннолетней. Отмечается, что с сегодняшнего дня движение "Эммаус" начинает собирать на конфиденциальной основе свидетельства людей о неприемлемом поведении покойного общественного деятеля. Аббат Пьер скончался в 2007 году в возрасте 94 лет. Он неоднократно завоевывал симпатии французов, более десяти раз становясь их любимой личностью в опросах. В 1949 году аббат основал движение помощи бедным и бездомным "Эммаус", в 1987 - "Фонд аббата Пьера", чтобы бороться за всеобщее право на жилье и оказывать помощь бездомным.
https://ria.ru/20240717/mitropolit--1960275930.html
https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_58b0ac9ad5ee3af3aa96b6173e1e70d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в сексуальных домогательствах

Во Франции семь женщин обвинили покойного аббата Пьера в домогательствах

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Семь женщин обвинили ныне покойного французского общественного деятеля аббата Пьера, известного по созданию движений помощи бедным и бездомным, в сексуальных домогательствах, говорится на сайте созданного им "Фонда аббата Пьера".
«
"Семь женщин сообщают о поведении, близком к сексуальному насилию или фактам сексуального домогательства, совершенные аббатом Пьером с конца 1970-х до 2005 года", - сказано в пресс-релизе фонда.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
Вчера, 16:05
В 2023 году в благотворительную организацию "Эммаус" поступила информация о домогательстве со стороны аббата Пьера в отношении одной из женщин, после чего совместно с "Фондом аббата Пьера" началось внутреннее расследование, чтобы выяснить, имели ли место другие подобные случаи. Выяснилось, что одна из семи женщин на момент домогательств была несовершеннолетней.
Отмечается, что с сегодняшнего дня движение "Эммаус" начинает собирать на конфиденциальной основе свидетельства людей о неприемлемом поведении покойного общественного деятеля.
Аббат Пьер скончался в 2007 году в возрасте 94 лет. Он неоднократно завоевывал симпатии французов, более десяти раз становясь их любимой личностью в опросах. В 1949 году аббат основал движение помощи бедным и бездомным "Эммаус", в 1987 - "Фонд аббата Пьера", чтобы бороться за всеобщее право на жилье и оказывать помощь бездомным.
Кадр из сериала Игра в кальмара - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства
15 марта, 16:57
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала