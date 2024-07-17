https://ria.ru/20240717/dnr-1960308066.html
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 17.07.2024
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины
Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:38
2024-07-17T17:38
2024-07-17T17:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на поселок Верхнеторецкое. "Населенный пункт Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранены женщины 1980 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины
При атаке дрона на Верхнеторецкое в ДНР ранены две мирные жительницы