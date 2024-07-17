Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dnr-1960308066.html
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 17.07.2024
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины
Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:38
2024-07-17T17:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на поселок Верхнеторецкое. "Населенный пункт Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранены женщины 1980 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины

При атаке дрона на Верхнеторецкое в ДНР ранены две мирные жительницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на поселок Верхнеторецкое.
"Населенный пункт Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранены женщины 1980 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала