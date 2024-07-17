https://ria.ru/20240717/dnr-1960308066.html

В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины

В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 17.07.2024

В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадали две женщины

Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:38

2024-07-17T17:38

2024-07-17T17:38

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сцкк

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на поселок Верхнеторецкое. "Населенный пункт Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранены женщины 1980 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия