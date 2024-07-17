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Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dnr-1960218143.html
Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде
Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде - РИА Новости, 17.07.2024
Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде
Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:00
2024-07-17T13:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР, спасатели не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ по ДНР в Telegram-канале. "В Ясиноватском районе дважды под обстрелом оказались сотрудники МЧС России. Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. Как только сотрудники МЧС прибыли на место, произошел повторный сброс боеприпаса с беспилотника на пожарный автомобиль. Личный состав успел спуститься в укрытие", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что оперативная обстановка не позволила приступить к ликвидации возгорания и при возвращении в пожарную часть рядом с цистерной разорвался еще один взрывоопасный предмет. Никто из сотрудников не пострадал, им удалось доехать до подразделения.
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россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде

Украинские беспилотники дважды атаковали спасателей в ДНР при выезде на ЧП

© Фото : МЧС ДНРПожарная машина, попавшая под обстрел со стороны ВСУ в Ясиноватском районе
Пожарная машина, попавшая под обстрел со стороны ВСУ в Ясиноватском районе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : МЧС ДНР
Пожарная машина, попавшая под обстрел со стороны ВСУ в Ясиноватском районе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР, спасатели не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ по ДНР в Telegram-канале.
"В Ясиноватском районе дважды под обстрелом оказались сотрудники МЧС России. Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. Как только сотрудники МЧС прибыли на место, произошел повторный сброс боеприпаса с беспилотника на пожарный автомобиль. Личный состав успел спуститься в укрытие", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что оперативная обстановка не позволила приступить к ликвидации возгорания и при возвращении в пожарную часть рядом с цистерной разорвался еще один взрывоопасный предмет. Никто из сотрудников не пострадал, им удалось доехать до подразделения.
© Фото : МЧС ДНРПожарная машина, попавшая под обстрел со стороны ВСУ в Ясиноватском районе
Пожарная машина, попавшая под обстрел со стороны ВСУ в Ясиноватском районе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : МЧС ДНР
Пожарная машина, попавшая под обстрел со стороны ВСУ в Ясиноватском районе
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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