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Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде

Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде - РИА Новости, 17.07.2024

Дроны ВСУ дважды атаковали пожарных в ДНР при выезде

Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:00

2024-07-17T13:00

2024-07-17T13:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли автомобиль сотрудников МЧС России во время выезда на тушение загоревшегося автомобиля в Ясиноватском районе ДНР, спасатели не пострадали, сообщает региональное управление МЧС РФ по ДНР в Telegram-канале. "В Ясиноватском районе дважды под обстрелом оказались сотрудники МЧС России. Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль. Как только сотрудники МЧС прибыли на место, произошел повторный сброс боеприпаса с беспилотника на пожарный автомобиль. Личный состав успел спуститься в укрытие", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что оперативная обстановка не позволила приступить к ликвидации возгорания и при возвращении в пожарную часть рядом с цистерной разорвался еще один взрывоопасный предмет. Никто из сотрудников не пострадал, им удалось доехать до подразделения.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины