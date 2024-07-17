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Военнослужащих ВСУ хотят освободить от ответственности за дезертирство - РИА Новости, 17.07.2024
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10:28 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dezertirstvo-1960181165.html
Военнослужащих ВСУ хотят освободить от ответственности за дезертирство
Военнослужащих ВСУ хотят освободить от ответственности за дезертирство - РИА Новости, 17.07.2024
Военнослужащих ВСУ хотят освободить от ответственности за дезертирство
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство в случае добровольного... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:28
2024-07-17T10:28
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство в случае добровольного возвращения на службу, сообщило местное издание "Украинские новости". Как сообщило издание, Рада приняла законопроект "Об изменениях касательно усовершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения" в первом чтении. "Во время войны предлагается освобождать военных от уголовной ответственности за первое правонарушение (самовольное оставление воинской части или дезертирство), если они добровольно вернутся к службе и получат письменное согласие от командира", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. По данным издания, за первые шесть месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год. Всего, как утверждают в "Украинских новостях", с февраля 2022 года на Украине за дезертирство получили приговоры 270 военнослужащих .
https://ria.ru/20240717/wsj-1960174885.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Военнослужащих ВСУ хотят освободить от ответственности за дезертирство

Рада одобрила закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство в случае добровольного возвращения на службу, сообщило местное издание "Украинские новости".
Как сообщило издание, Рада приняла законопроект "Об изменениях касательно усовершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения" в первом чтении.
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"Во время войны предлагается освобождать военных от уголовной ответственности за первое правонарушение (самовольное оставление воинской части или дезертирство), если они добровольно вернутся к службе и получат письменное согласие от командира", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, за первые шесть месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год. Всего, как утверждают в "Украинских новостях", с февраля 2022 года на Украине за дезертирство получили приговоры 270 военнослужащих .
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