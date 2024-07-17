https://ria.ru/20240717/deportatsiya-1960352428.html

СМИ: не все соседи Украины депортируют незаконно пересекающих границу

СМИ: не все соседи Украины депортируют незаконно пересекающих границу - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ: не все соседи Украины депортируют незаконно пересекающих границу

Соседние с Украиной страны передают Киеву информацию о тактиках, которые используют украинские уклонисты, чтобы бежать из страны, но не все страны их выдают или РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:23

2024-07-17T20:23

2024-07-17T20:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

венгрия

андрей демченко

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Соседние с Украиной страны передают Киеву информацию о тактиках, которые используют украинские уклонисты, чтобы бежать из страны, но не все страны их выдают или депортируют, пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко. "В то время как пограничные службы соседних стран обмениваются информацией с Украиной по поводу тактик, которые используют люди, чтобы незаконно пересекать (границу - ред.), не все их них выдают или депортируют бегущих украинцев, которых они ловят", - говорится в сообщении издания. Газета также приводит историю одного гражданина Украины, которые незаконно направился в Венгрию, но после проверок не был задержан или выгнан из страны. Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240717/zaporozhe-1960216758.html

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в мире, украина, киев, венгрия, андрей демченко, владимир зеленский