https://ria.ru/20240717/demokraty-1960253317.html

Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах

Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах - РИА Новости, 17.07.2024

Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах

Более половины американцев считают, что Демократическая партия не сможет одержать победу на выборах в ноябре и получить большинство в Конгрессе США, если... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:49

2024-07-17T14:49

2024-07-17T14:49

в мире

сша

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более половины американцев считают, что Демократическая партия не сможет одержать победу на выборах в ноябре и получить большинство в Конгрессе США, если кандидатом в президенты от нее будет нынешний глава страны Джо Байден, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports. "Опрос показывает, что 54% потенциальных избирателей в США согласны с утверждением (голливудского актера Джорджа - ред.) Клуни о том, что демократы не смогут победить в ноябре с Байденом в качестве кандидата в президенты", - сообщает компания. По данным опроса, из 54% почти 40% респондентов абсолютно согласны с мнением актера. Согласно исследованию, 34% опрошенных ответили отрицательно, еще 12% не смогли определиться. Опрос проводился онлайн и по телефону 10, 11 и 14 июля среди 1110 потенциальных избирателей в США. Погрешность результатов составляет примерно 3 процентных пункта. Ранее Клуни в колонке для газеты New York Times призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии после неудачного выступления на дебатах. Актер также призвал ведущих американских демократов - лидера партии в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси - попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Выборы президента США пройдут 5 ноября. В этот же день пройдут выборы в палату представителей, победители которых составят 119-й Конгресс страны.

https://ria.ru/20240711/kluni-1959073312.html

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024