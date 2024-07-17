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Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах - РИА Новости, 17.07.2024
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14:49 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/demokraty-1960253317.html
Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах
Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах - РИА Новости, 17.07.2024
Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах
Более половины американцев считают, что Демократическая партия не сможет одержать победу на выборах в ноябре и получить большинство в Конгрессе США, если... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:49
2024-07-17T14:49
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более половины американцев считают, что Демократическая партия не сможет одержать победу на выборах в ноябре и получить большинство в Конгрессе США, если кандидатом в президенты от нее будет нынешний глава страны Джо Байден, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports. "Опрос показывает, что 54% потенциальных избирателей в США согласны с утверждением (голливудского актера Джорджа - ред.) Клуни о том, что демократы не смогут победить в ноябре с Байденом в качестве кандидата в президенты", - сообщает компания. По данным опроса, из 54% почти 40% респондентов абсолютно согласны с мнением актера. Согласно исследованию, 34% опрошенных ответили отрицательно, еще 12% не смогли определиться. Опрос проводился онлайн и по телефону 10, 11 и 14 июля среди 1110 потенциальных избирателей в США. Погрешность результатов составляет примерно 3 процентных пункта. Ранее Клуни в колонке для газеты New York Times призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии после неудачного выступления на дебатах. Актер также призвал ведущих американских демократов - лидера партии в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси - попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Выборы президента США пройдут 5 ноября. В этот же день пройдут выборы в палату представителей, победители которых составят 119-й Конгресс страны.
https://ria.ru/20240711/kluni-1959073312.html
https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html
https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html
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РИА Новости
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353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев не верят в победу демократов на выборах

Rasmussen Reports: более половины американцев считают, что демократы не победят

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более половины американцев считают, что Демократическая партия не сможет одержать победу на выборах в ноябре и получить большинство в Конгрессе США, если кандидатом в президенты от нее будет нынешний глава страны Джо Байден, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports.
"Опрос показывает, что 54% потенциальных избирателей в США согласны с утверждением (голливудского актера Джорджа - ред.) Клуни о том, что демократы не смогут победить в ноябре с Байденом в качестве кандидата в президенты", - сообщает компания.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
СМИ: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов
11 июля, 18:52
По данным опроса, из 54% почти 40% респондентов абсолютно согласны с мнением актера. Согласно исследованию, 34% опрошенных ответили отрицательно, еще 12% не смогли определиться.
Опрос проводился онлайн и по телефону 10, 11 и 14 июля среди 1110 потенциальных избирателей в США. Погрешность результатов составляет примерно 3 процентных пункта.
Ранее Клуни в колонке для газеты New York Times призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии после неудачного выступления на дебатах. Актер также призвал ведущих американских демократов - лидера партии в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси - попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания.
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Байден назвал условие для выхода из президентской гонки
Вчера, 06:24
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. В этот же день пройдут выборы в палату представителей, победители которых составят 119-й Конгресс страны.
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Опрос показал, сколько американцев одобряют замену Байдена на Харрис
11 июля, 13:44
 
В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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