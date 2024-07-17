https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html

Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов

Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов - РИА Новости, 17.07.2024

Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов

Уже почти половина стран мира, более 40%, объявили в той или иной степени бойкот доллару: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:43

2024-07-17T03:43

2024-07-17T03:43

зимбабве

китай

панама

хавьер милей

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уже почти половина стран мира, более 40%, объявили в той или иной степени бойкот доллару: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть государств, показал анализ РИА Новости. Все страны можно условно разделить на три группы. Первая, и самая большая (112 государств), это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Сюда входят страны, в которых он даже используется в качестве официальной валюты: это, например, Панама, Маршалловы Острова, Эквадор, Сальвадор и некоторые другие небольшие государства. Вторая группа (31 государство) - это те, кто активно переходит на расчеты в нацвалютах со своими торговыми партнерами или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, оставшаяся группа (еще 50 стран) - это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии. Новички антидолларовой коалицииСреди объявивших бой доллару в этом году громче всех звучит голос Зимбабве. Экономику этой страны лихорадит уже не первый год: на фоне полного обесценивания национальной валюты сейчас почти 80% сделок на ее территории проходит в долларах. Для борьбы с высокой инфляцией и обеспечения финстабильности Зимбабве в апреле объявил о переходе на новую нацвалюту под названием Zimbabwe Gold, или ZiG. Планируется, что уже в 2026 году она станет единственным платежным средством. Весной отказ от доллара начали педалировать Мальдивы. Представитель минэкономики страны заявил, что государство ведет переговоры с Индией и Китаем о переводе торговых расчетов в местные валюты, чтобы уйти от оплаты импорта в долларах. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго и Судан также делают ставку на более активное использование нацвалют в торговле. Валютную риторику смягчила даже Аргентина: еще в конце прошлого года была вполне высока вероятность, что она станет первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар в качестве нацвалюты. За это активно ратовал новоизбранный президент Хавьер Милей. Однако затем он пересмотрел подход к решению экономических проблем, заявив, что переход на валюту США не является для страны самоцелью. При этом она активно торгует в нацвалютах с крупнейшими своими партнерами, например, Бразилией и Китаем. Значение доллара для мировой экономикиНесмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта Штатов продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" приходится 47,89% всех расчетов через нее. У ближайшего преследователя евро этот показатель вдвое меньше - 22,85%. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - десять лет назад он был несколько выше (63,04%).

https://ria.ru/20240717/dollar-1960151475.html

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html

https://ria.ru/20240628/dollar-1955998692.html

зимбабве

китай

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зимбабве, китай, панама, хавьер милей, swift