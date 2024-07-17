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Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов - РИА Новости, 17.07.2024
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03:43 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dedollarizatsiya-1960151687.html
Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов
Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов - РИА Новости, 17.07.2024
Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов
Уже почти половина стран мира, более 40%, объявили в той или иной степени бойкот доллару: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:43
2024-07-17T03:43
зимбабве
китай
панама
хавьер милей
swift
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уже почти половина стран мира, более 40%, объявили в той или иной степени бойкот доллару: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть государств, показал анализ РИА Новости. Все страны можно условно разделить на три группы. Первая, и самая большая (112 государств), это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Сюда входят страны, в которых он даже используется в качестве официальной валюты: это, например, Панама, Маршалловы Острова, Эквадор, Сальвадор и некоторые другие небольшие государства. Вторая группа (31 государство) - это те, кто активно переходит на расчеты в нацвалютах со своими торговыми партнерами или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, оставшаяся группа (еще 50 стран) - это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии. Новички антидолларовой коалицииСреди объявивших бой доллару в этом году громче всех звучит голос Зимбабве. Экономику этой страны лихорадит уже не первый год: на фоне полного обесценивания национальной валюты сейчас почти 80% сделок на ее территории проходит в долларах. Для борьбы с высокой инфляцией и обеспечения финстабильности Зимбабве в апреле объявил о переходе на новую нацвалюту под названием Zimbabwe Gold, или ZiG. Планируется, что уже в 2026 году она станет единственным платежным средством. Весной отказ от доллара начали педалировать Мальдивы. Представитель минэкономики страны заявил, что государство ведет переговоры с Индией и Китаем о переводе торговых расчетов в местные валюты, чтобы уйти от оплаты импорта в долларах. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго и Судан также делают ставку на более активное использование нацвалют в торговле. Валютную риторику смягчила даже Аргентина: еще в конце прошлого года была вполне высока вероятность, что она станет первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар в качестве нацвалюты. За это активно ратовал новоизбранный президент Хавьер Милей. Однако затем он пересмотрел подход к решению экономических проблем, заявив, что переход на валюту США не является для страны самоцелью. При этом она активно торгует в нацвалютах с крупнейшими своими партнерами, например, Бразилией и Китаем. Значение доллара для мировой экономикиНесмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта Штатов продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" приходится 47,89% всех расчетов через нее. У ближайшего преследователя евро этот показатель вдвое меньше - 22,85%. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - десять лет назад он был несколько выше (63,04%).
https://ria.ru/20240717/dollar-1960151475.html
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html
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зимбабве, китай, панама, хавьер милей, swift
Зимбабве, Китай, Панама, Хавьер Милей, SWIFT
Доля выступающих за дедолларизацию стран превысила 40 процентов

Бойкот доллару объявили уже почти половина стран мира, более 40%

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уже почти половина стран мира, более 40%, объявили в той или иной степени бойкот доллару: с начала текущего года на путь дедолларизации ступили еще шесть государств, показал анализ РИА Новости.
Все страны можно условно разделить на три группы. Первая, и самая большая (112 государств), это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Сюда входят страны, в которых он даже используется в качестве официальной валюты: это, например, Панама, Маршалловы Острова, Эквадор, Сальвадор и некоторые другие небольшие государства.
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Вторая группа (31 государство) - это те, кто активно переходит на расчеты в нацвалютах со своими торговыми партнерами или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, оставшаяся группа (еще 50 стран) - это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии.

Новички антидолларовой коалиции

Среди объявивших бой доллару в этом году громче всех звучит голос Зимбабве. Экономику этой страны лихорадит уже не первый год: на фоне полного обесценивания национальной валюты сейчас почти 80% сделок на ее территории проходит в долларах. Для борьбы с высокой инфляцией и обеспечения финстабильности Зимбабве в апреле объявил о переходе на новую нацвалюту под названием Zimbabwe Gold, или ZiG. Планируется, что уже в 2026 году она станет единственным платежным средством.
Весной отказ от доллара начали педалировать Мальдивы. Представитель минэкономики страны заявил, что государство ведет переговоры с Индией и Китаем о переводе торговых расчетов в местные валюты, чтобы уйти от оплаты импорта в долларах. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго и Судан также делают ставку на более активное использование нацвалют в торговле.
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Валютную риторику смягчила даже Аргентина: еще в конце прошлого года была вполне высока вероятность, что она станет первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар в качестве нацвалюты. За это активно ратовал новоизбранный президент Хавьер Милей. Однако затем он пересмотрел подход к решению экономических проблем, заявив, что переход на валюту США не является для страны самоцелью. При этом она активно торгует в нацвалютах с крупнейшими своими партнерами, например, Бразилией и Китаем.

Значение доллара для мировой экономики

Несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта Штатов продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" приходится 47,89% всех расчетов через нее. У ближайшего преследователя евро этот показатель вдвое меньше - 22,85%.
Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - десять лет назад он был несколько выше (63,04%).
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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