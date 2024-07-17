https://ria.ru/20240717/daydzhest-1960274928.html

Аналитический дайджест беспилотной отрасли представили на “Архипелаге”

Аналитический дайджест беспилотной отрасли представили на “Архипелаге” - РИА Новости, 17.07.2024

Аналитический дайджест беспилотной отрасли представили на “Архипелаге”

Новую версию аналитического дайджеста "Проекты БАС на радаре НТИ" представили на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024”, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:36

2024-07-17T16:36

2024-07-17T16:36

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

сахалинская область

южно-сахалинск

агентство стратегических инициатив (аси)

технологии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новую версию аналитического дайджеста "Проекты БАС на радаре НТИ" представили на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024”, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). В дайджест вошли данные о 1145 стартап-проектах из 64 российских регионов, представленных на онлайн-сервисах НТИ. За полгода с момента выхода первого выпуска дайджеста, на радарах НТИ появились 108 проектов. "Дайджест - это обзор мировых и отечественных трендов отрасли, динамики рынка и приоритетных направлений развития технологий. Платформа НТИ помогает командам стартапов в рамках акселерационных программ, среди которых и студенческие акселераторы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Так, за последние полгода мы увидели рост не только количества проектов, но и числа вузов, в которых они реализуются", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора АНО "Платформа НТИ" Андрея Силинга. Дайджест содержит модель технологического суверенитета отрасли БАС и малых космических аппаратов. Это пирамида из девяти уровней – от энерговооруженности дрона и технологий контроля неба до модели рынка БАС и моделей мышления и восприятия мира. Среди вызовов отрасли – расширение сфер применения дронов, автоматизация контроля неба, появление нового поколения легких двигателей и многое другое. Подробный разбор рынка БАС до 2030 года, наряду с информацией о мерах поддержки, поможет стартап-проектам, инвесторам, институтам развития и индустриальным заказчикам тщательнее спроектировать горизонт развития своих проектов, определить актуальные направления для развития производства, зоны развития и многое другое, сообщает пресс-служба. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240717/sahalin-1960266590.html

https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, южно-сахалинск, агентство стратегических инициатив (аси), технологии