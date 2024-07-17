https://ria.ru/20240717/daydzhest-1960274928.html
Аналитический дайджест беспилотной отрасли представили на “Архипелаге”
Аналитический дайджест беспилотной отрасли представили на “Архипелаге” - РИА Новости, 17.07.2024
Аналитический дайджест беспилотной отрасли представили на “Архипелаге”
Новую версию аналитического дайджеста "Проекты БАС на радаре НТИ" представили на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024”, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:36
2024-07-17T16:36
2024-07-17T16:36
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
сахалинская область
южно-сахалинск
агентство стратегических инициатив (аси)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960285079_131:0:2419:1287_1920x0_80_0_0_cc0dc0f7fdbbc6115565a58b0dc9a3eb.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новую версию аналитического дайджеста "Проекты БАС на радаре НТИ" представили на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024”, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). В дайджест вошли данные о 1145 стартап-проектах из 64 российских регионов, представленных на онлайн-сервисах НТИ. За полгода с момента выхода первого выпуска дайджеста, на радарах НТИ появились 108 проектов. "Дайджест - это обзор мировых и отечественных трендов отрасли, динамики рынка и приоритетных направлений развития технологий. Платформа НТИ помогает командам стартапов в рамках акселерационных программ, среди которых и студенческие акселераторы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Так, за последние полгода мы увидели рост не только количества проектов, но и числа вузов, в которых они реализуются", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора АНО "Платформа НТИ" Андрея Силинга. Дайджест содержит модель технологического суверенитета отрасли БАС и малых космических аппаратов. Это пирамида из девяти уровней – от энерговооруженности дрона и технологий контроля неба до модели рынка БАС и моделей мышления и восприятия мира. Среди вызовов отрасли – расширение сфер применения дронов, автоматизация контроля неба, появление нового поколения легких двигателей и многое другое. Подробный разбор рынка БАС до 2030 года, наряду с информацией о мерах поддержки, поможет стартап-проектам, инвесторам, институтам развития и индустриальным заказчикам тщательнее спроектировать горизонт развития своих проектов, определить актуальные направления для развития производства, зоны развития и многое другое, сообщает пресс-служба. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240717/sahalin-1960266590.html
https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, южно-сахалинск, агентство стратегических инициатив (аси), технологии
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Технологии
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новую версию аналитического дайджеста "Проекты БАС на радаре НТИ" представили на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024”, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В дайджест вошли данные о 1145 стартап-проектах из 64 российских регионов, представленных на онлайн-сервисах НТИ. За полгода с момента выхода первого выпуска дайджеста, на радарах НТИ появились 108 проектов.
"Дайджест - это обзор мировых и отечественных трендов отрасли, динамики рынка и приоритетных направлений развития технологий. Платформа НТИ помогает командам стартапов в рамках акселерационных программ, среди которых и студенческие акселераторы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Так, за последние полгода мы увидели рост не только количества проектов, но и числа вузов, в которых они реализуются", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора АНО "Платформа НТИ" Андрея Силинга.
Дайджест содержит модель технологического суверенитета отрасли БАС и малых космических аппаратов. Это пирамида из девяти уровней – от энерговооруженности дрона и технологий контроля неба до модели рынка БАС и моделей мышления и восприятия мира. Среди вызовов отрасли – расширение сфер применения дронов, автоматизация контроля неба, появление нового поколения легких двигателей и многое другое.
Подробный разбор рынка БАС до 2030 года, наряду с информацией о мерах поддержки, поможет стартап-проектам, инвесторам, институтам развития и индустриальным заказчикам тщательнее спроектировать горизонт развития своих проектов, определить актуальные направления для развития производства, зоны развития и многое другое, сообщает пресс-служба.
"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области
с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск
и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.