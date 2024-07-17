https://ria.ru/20240717/breytenbikher-1960105594.html

Дмитрий Брейтенбихер: нужно давать людям больше, чем они ожидают

Дмитрий Брейтенбихер: нужно давать людям больше, чем они ожидают - РИА Новости, 17.07.2024

Дмитрий Брейтенбихер: нужно давать людям больше, чем они ожидают

О том, какие сберегательные инструменты и стратегии сегодня наиболее перспективны, рассказал в интервью РИА Новости старший вице-президент ВТБ Дмитрий... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:22

2024-07-17T11:22

2024-07-17T11:22

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб (банк)

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О том, какие сберегательные инструменты и стратегии сегодня наиболее перспективны, рассказал в интервью РИА Новости старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.- В последние полтора года сберегательная активность россиян существенно возросла. Какие депозитные продукты, по Вашему мнению, наиболее популярны в 2024 году?- Мудрость "сбереженные средства вас сберегут" действительно близка многим вкладчикам, и рынок депозитов за эти полтора года набрал рекордные темпы роста. Обеспечивать экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам продолжает высокая ключевая ставка Центробанка, и мы ожидаем, что в этом году рынок сбережений физлиц в России по итогам года вырастет на 24%, обновив рекорд прошлого года. Наши рублевые пассивы увеличились на один триллион рублей с начала года, рублевый портфель превысил 7,5 триллиона рублей.В первую очередь, внимание наших клиентов сосредоточено на срочных рублевых депозитах. С начала года их объем в ВТБ вырос более чем на 20% и достиг 5,3 триллиона рублей. Количество активных сберегателей с начала года увеличилось у нас на 21%. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 миллиона вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 миллиона вкладов).- Эксперты говорят даже о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка. Какие стратегии в этом случае Вы считаете наиболее эффективными?- В условиях возможного или невозможного повышения, то есть в период "ключевой" неопределенности, мы предлагаем сочетать инструменты с фиксированной доходностью с аналогами, выплаты по которым привязаны к основным индикаторам рынка. Например, квалифицированным инвесторам возможность получить прогнозируемый доход дают флоатеры (облигации с плавающей процентной ставкой), купон которых зависит от ключевой ставки. С учетом успешной политики таргетирования инфляции, проводимой Центральным банком, – это очень хороший инструмент защиты своих сбережений. Как раз на фоне текущей высокой ключевой ставки есть возможность получать высокие проценты, а если ставка будет выше, можно заработать больше. Снижаться "ключ" станет только после того, как инфляция и рост цен пойдут на спад, но в любом случае доходность по продукту будет весомая.- С 1 января в России начала действовать программа долгосрочных сбережений. Как Вы оцениваете эту инициативу, насколько востребованной будет программа среди населения и как повлияет на рынок сбережений?- Это принципиально новый инструмент, суть которого в том, что любой человек, формируя долгосрочные сбережения, может получить не только налоговый вычет, но и софинансирование от государства. При этом программа предусматривает наследование всех накопленных средств, досрочное снятие в особых жизненных ситуациях. Операторами являются негосударственные пенсионные фонды. Всего их, по данным ЦБ, сейчас 37.Государство дает по 36 тысяч рублей в течение трех лет, то есть вы гарантированно получаете первые три года от 25% до 100% годовых плюс инвестиционный доход с тех бумаг, куда инвестирует наш фонд. Например, если у вас доход до 80 тысяч, за каждый ваш вложенный рубль государство внесет на ваш счет еще один дополнительный рубль. Если у Вас доход от 80 тысяч до 150 тысяч рублей государство вам дает 50 копеек на один вложенный рубль. Тогда, чтобы получить 36 тысяч, ваш взнос должен быть 72 тысячи или 6 тысяч в месяц. А при доходе более 150 тысяч рублей, государство возвращает 25 копеек на один рубль. Ваш взнос 144 тысяч или 12 тысяч в месяц.- На ПМЭФ-2024 вы заявили о партнерстве с "Аэрофлотом". Расскажите об этом подробнее, какие точки соприкосновения у банка и авиакомпании?- У ВТБ и "Аэрофлота", казалось бы, компаний из разных индустрий, кроме масштаба брендов и охвата сети есть важное общее ядро – забота о клиенте и его близких. Для нас удобство, адаптивность, бесперебойность работы и четкость сервисов для тех, кто нам доверил самое важное – жизнь и благополучие – давно не лозунги и не мечты. Мы ежедневно продумываем безопасность, клиентские пути, работаем на опережение тех потребностей, с которыми к нам приходят клиенты. И опираемся на их оценку и запрос, на обратную связь. Мы провели исследования предпочтений и структуры расходов и увидели, что нужно изменить в нефинансовых услугах, в программе лояльности. Сейчас мы нашли нишу, где траектории ВТБ и "Аэрофлота" совпадают – запрос на комфортные путешествия и деловые поездки.И сразу сделали с "Аэрофлотом" кобрендинговую дебетовую карту платежной системы "Мир".- Вы упомянули об изменении программы лояльности на основе обратной связи от клиентов...- В любой программе лояльности всего лишь одно принципиально: нужно давать людям больше, чем они ожидают получить. Первое и главное, в чем мы хотели отстроится от других банков, это высокий кешбэк. Второе: каждый клиент может сам выбирать категории вознаграждения, которые актуальны именно для него. И менять этот выбор, если жизнь меняется. При этом уделяем особое внимание пенсионерам и зарплатным клиентам.- Много ли у вас зарплатных клиентов?- Сейчас наш банк обслуживает сотрудников более 100 тысяч предприятий и организаций России – это свыше восьми миллионов человек. И в ближайшие три года мы планируем увеличить их число до 11 миллионов человек. Как ни странно, многие считают, что зарплатная карта — только для зарплаты. На самом деле, это инструмент, позволяющий по максимуму воспользоваться предложениями банка.

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https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951132099.html

https://ria.ru/20240605/kredity-1950728857.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, центральный банк рф (цб рф), втб (банк)