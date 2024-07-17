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В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека - РИА Новости, 17.07.2024
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14:13 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bratsk-1960240125.html
В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека
В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека - РИА Новости, 17.07.2024
В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека
Суд наложил запрет на работу кафе Mexico в Братске, где массово отравились посетители, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:13
2024-07-17T14:13
происшествия
братск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 17 - РИА Новости. Суд наложил запрет на работу кафе Mexico в Братске, где массово отравились посетители, сообщает Иркутская областная прокуратура. В начале июля в Братске к врачам обратились 32 человека, среди них восемь детей, с признаками отравления после посещения кафе Мехico. У них выявили гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавшего госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа кафе была временно приостановлена. "Суд удовлетворил заявление прокуратуры города Братска о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности организации питания в связи с рассмотрением иска прокурора с требованием приостановить функционирование заведения до устранения нарушений", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор выявил в работе заведения нарушения санитарного закона. В частности в кафе использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960198150.html
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братск
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происшествия, братск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Братск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека

Суд запретил работу кафе Mexico в Братске, где отравились 32 посетителя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 - РИА Новости. Суд наложил запрет на работу кафе Mexico в Братске, где массово отравились посетители, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В начале июля в Братске к врачам обратились 32 человека, среди них восемь детей, с признаками отравления после посещения кафе Мехico. У них выявили гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавшего госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа кафе была временно приостановлена.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Вчера, 11:39
"Суд удовлетворил заявление прокуратуры города Братска о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности организации питания в связи с рассмотрением иска прокурора с требованием приостановить функционирование заведения до устранения нарушений", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор выявил в работе заведения нарушения санитарного закона. В частности в кафе использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
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11 июля, 12:00
 
ПроисшествияБратскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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