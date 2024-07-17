https://ria.ru/20240717/bratsk-1960240125.html

В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека

В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека - РИА Новости, 17.07.2024

В Братске суд закрыл кафе, где отравились 32 человека

Суд наложил запрет на работу кафе Mexico в Братске, где массово отравились посетители, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:13

2024-07-17T14:13

2024-07-17T14:13

происшествия

братск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ИРКУТСК, 17 - РИА Новости. Суд наложил запрет на работу кафе Mexico в Братске, где массово отравились посетители, сообщает Иркутская областная прокуратура. В начале июля в Братске к врачам обратились 32 человека, среди них восемь детей, с признаками отравления после посещения кафе Мехico. У них выявили гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавшего госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа кафе была временно приостановлена. "Суд удовлетворил заявление прокуратуры города Братска о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности организации питания в связи с рассмотрением иска прокурора с требованием приостановить функционирование заведения до устранения нарушений", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор выявил в работе заведения нарушения санитарного закона. В частности в кафе использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960198150.html

https://ria.ru/20240711/salat-1958931474.html

братск

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происшествия, братск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)