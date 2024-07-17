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Девелоперу Forma разрешили построить бизнес-центр на Пресненском Валу - РИА Новости, 17.07.2024
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09:00 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/biznes-tsentr-1960094584.html
Девелоперу Forma разрешили построить бизнес-центр на Пресненском Валу
Девелоперу Forma разрешили построить бизнес-центр на Пресненском Валу - РИА Новости, 17.07.2024
Девелоперу Forma разрешили построить бизнес-центр на Пресненском Валу
Девелопер Forma получил разрешение на строительство 30-этажного делового центра Frame на Пресненском Валу в Москве, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:00
2024-07-17T09:00
москва
мосгосстройнадзор
бизнес-центры
forma (группа пик)
недвижимость
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Девелопер Forma получил разрешение на строительство 30-этажного делового центра Frame на Пресненском Валу в Москве, говорится в сообщении компании.В нем указывается, что бизнес-центр с четырехуровневым подземным паркингом и площадкой для мероприятий станет частью строящегося Forma жилого квартала Republic."Новое офисное здание общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров построят на земельном участке 8,2 гектара в шаговой доступности от станции метро "Белорусская". Оно дополнит так называемый Белорусский деловой кластер, в котором в настоящее время строится еще несколько офисных объектов. &lt;…&gt; Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на площадке", – приводятся в пресс-релизе слова главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.В нем уточняется, что под офисы в бизнес-центре отведено почти 50 тысяч квадратных метров.В сообщении также указывается, что въезд и выезд автомобилей из подземного паркинга будет осуществляться по пропускам, для удобства движения предусмотрена двухпутная рампа. Напротив входа в здание разместят велостоянки и станции для зарядки электросамокатов.В сообщении также отмечается, что офисная башня получит панорамное остекление и будет облицована черными стальными панелями. В отделке верхней части фасадов используют стекло с красным оттенком. "Цвет терракота будет достигнут специальной технологией окрашивания и градиентной подсветкой. Этот же прием применят в акцентных элементах на фасаде и в интерьерах делового комплекса", - добавляется в нем.Достроить бизнес-центр планируется в 2027 году. Благодаря строительству объекта будет создано более 4,5 тысячи рабочих мест.Forma - девелоперская компания в составе ПИК, специализирующаяся на сегментах бизнес и премиум, также занимается строительством офисной недвижимости. Среди ее проектов - жилые комплексы Republic, Portlands и Moments, а также бизнес-центр Porta. География проектов – Москва.
https://realty.ria.ru/20240415/biznes-tsentr-1940180005.html
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7 495 645-6601
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москва, мосгосстройнадзор, бизнес-центры, forma (группа пик), недвижимость
Москва, Мосгосстройнадзор, Бизнес-центры, Forma (группа ПИК), Недвижимость

Девелоперу Forma разрешили построить бизнес-центр на Пресненском Валу

© Фото : пресс-служба FormaПроект бизнес-центра на Пресненском Валу
Проект бизнес-центра на Пресненском Валу - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба Forma
Проект бизнес-центра на Пресненском Валу
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Девелопер Forma получил разрешение на строительство 30-этажного делового центра Frame на Пресненском Валу в Москве, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что бизнес-центр с четырехуровневым подземным паркингом и площадкой для мероприятий станет частью строящегося Forma жилого квартала Republic.
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"Новое офисное здание общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров построят на земельном участке 8,2 гектара в шаговой доступности от станции метро "Белорусская". Оно дополнит так называемый Белорусский деловой кластер, в котором в настоящее время строится еще несколько офисных объектов. <…> Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на площадке", – приводятся в пресс-релизе слова главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
В нем уточняется, что под офисы в бизнес-центре отведено почти 50 тысяч квадратных метров.
В сообщении также указывается, что въезд и выезд автомобилей из подземного паркинга будет осуществляться по пропускам, для удобства движения предусмотрена двухпутная рампа. Напротив входа в здание разместят велостоянки и станции для зарядки электросамокатов.
В сообщении также отмечается, что офисная башня получит панорамное остекление и будет облицована черными стальными панелями. В отделке верхней части фасадов используют стекло с красным оттенком. "Цвет терракота будет достигнут специальной технологией окрашивания и градиентной подсветкой. Этот же прием применят в акцентных элементах на фасаде и в интерьерах делового комплекса", - добавляется в нем.
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Достроить бизнес-центр планируется в 2027 году. Благодаря строительству объекта будет создано более 4,5 тысячи рабочих мест.
Forma - девелоперская компания в составе ПИК, специализирующаяся на сегментах бизнес и премиум, также занимается строительством офисной недвижимости. Среди ее проектов - жилые комплексы Republic, Portlands и Moments, а также бизнес-центр Porta. География проектов – Москва.
 
МоскваМосгосстройнадзорБизнес-центрыForma (группа ПИК)Недвижимость
 
 
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