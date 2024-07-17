https://ria.ru/20240717/bezuglaja-1960201818.html
Критиковавшая руководство ВСУ Безуглая вышла из партии "Слуга народа"
Критиковавшая руководство ВСУ Безуглая вышла из партии "Слуга народа" - РИА Новости, 17.07.2024
Критиковавшая руководство ВСУ Безуглая вышла из партии "Слуга народа"
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая руководство ВСУ, вышла из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил депутат РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:52
2024-07-17T11:52
2024-07-17T11:52
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая руководство ВСУ, вышла из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. "Безуглая вышла из "Слуги народа", - говорится в сообщении Гончаренко*.Как позднее уточнил Гончаренко, Безуглая прошла в Верховную раду по мажоритарному округу, а значит при выходе из фракции мандат депутата не теряет и становится внефракционным парламентарием. Ранее Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии, а также подали на нее заявление в СБУ. Безуглая ранее заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.* Внесен в список террористов и экстремистов
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В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Критиковавшая руководство ВСУ Безуглая вышла из партии "Слуга народа"
Депутат Рады Гончаренко: Безуглая вышла из партии Зеленского "Слуга народа"