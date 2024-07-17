https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960161086.html

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:07

2024-07-17T07:07

2024-07-17T07:11

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

белгородская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html

россия

воронежская область

белгородская область

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россия, воронежская область, белгородская область