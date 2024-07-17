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Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:07
2024-07-17T07:07
2024-07-17T07:11
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html
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россия, воронежская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Белгородская область
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА
Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями три БПЛА