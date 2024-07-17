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Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 17.07.2024 (обновлено: 07:11 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960161086.html
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:07
2024-07-17T07:11
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
белгородская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html
россия
воронежская область
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россия, воронежская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Белгородская область
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь сбили три БПЛА

Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями три БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и два над Воронежской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Воронежской областью", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьБелгородская область
 
 
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