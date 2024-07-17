Белоруссия распространила безвизовый въезд на граждан еще 35 стран Европы
Лукашенко распространил безвизовый порядок въезда в страну на 35 стран Европы
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распространил безвизовый порядок въезда в республику на граждан еще 35 стран Европы, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета в Telegram-канале.
«
"Для граждан указанных государств безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь осуществляется через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска через государственную границу Республики Беларусь по действительным документам для выезда за границу на срок временного пребывания на территории Республики Беларусь не более тридцати суток со дня въезда", — говорится в заявлении.
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз
25 января 2023, 13:09
Уточняется, что этот порядок действует с 2022 года. Первоначально в списке были только три страны — Литва, Латвия и Польша. Новая мера затронет граждан еще 35 европейских государств: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке в Белоруссию, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением России, в том числе через авиационные пункты пропуска.
Порядок начнет действовать с 8:00 (совпадает с мск) 19 июля 2024 года. Как уточнили в Госпогранкомитете, мера распространяется также на постоянно проживающих в вышеперечисленных странах лиц без гражданства.
В свою очередь, пресс-служба МИД Белоруссии уточнила, что порядок безвизового въезда и выезда будет действовать по 31 декабря 2024 года. Решение принято "в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения". Наряду с этим сохраняется действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска, что "создает для гостей Республики Беларусь дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных западных стран".