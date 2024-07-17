https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960161513.html
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН - РИА Новости, 17.07.2024
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН
Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:18
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич."Коллеги между миссиями взаимодействуют, на мой взгляд, с высочайшей эффективностью. У нас нет каких-либо проблем, недопониманий, разногласий - мы настоящие союзники", - сообщил он агентству, оценивая работу российской и белорусской миссий.Замминистра добавил, что Москва и Минск также регулярно взаимодействуют на уровне глав МИД, поддерживая постоянный контакт на различных форумах.
https://ria.ru/20240717/rossiya-1960151167.html
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белоруссия, оон, россия, москва
Белоруссия, ООН, Россия, Москва
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН
МИД Белоруссии: Минск работает с Москвой с высочайшей эффективностью в ООН