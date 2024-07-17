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МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН - РИА Новости, 17.07.2024
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07:18 17.07.2024 (обновлено: 07:27 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960161513.html
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН - РИА Новости, 17.07.2024
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН
Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:18
2024-07-17T07:27
белоруссия
оон
россия
москва
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич."Коллеги между миссиями взаимодействуют, на мой взгляд, с высочайшей эффективностью. У нас нет каких-либо проблем, недопониманий, разногласий - мы настоящие союзники", - сообщил он агентству, оценивая работу российской и белорусской миссий.Замминистра добавил, что Москва и Минск также регулярно взаимодействуют на уровне глав МИД, поддерживая постоянный контакт на различных форумах.
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белоруссия, оон, россия, москва
Белоруссия, ООН, Россия, Москва
МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН

МИД Белоруссии: Минск работает с Москвой с высочайшей эффективностью в ООН

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.
"Коллеги между миссиями взаимодействуют, на мой взгляд, с высочайшей эффективностью. У нас нет каких-либо проблем, недопониманий, разногласий - мы настоящие союзники", - сообщил он агентству, оценивая работу российской и белорусской миссий.
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Замминистра добавил, что Москва и Минск также регулярно взаимодействуют на уровне глав МИД, поддерживая постоянный контакт на различных форумах.
 
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