https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960161513.html

МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН

МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН - РИА Новости, 17.07.2024

МИД Белоруссии отметил высокую эффективность взаимодействия с Россией в ООН

Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:18

2024-07-17T07:18

2024-07-17T07:27

белоруссия

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россия

москва

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ООН взаимодействуют с высочайшей эффективностью, как настоящие союзники, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич."Коллеги между миссиями взаимодействуют, на мой взгляд, с высочайшей эффективностью. У нас нет каких-либо проблем, недопониманий, разногласий - мы настоящие союзники", - сообщил он агентству, оценивая работу российской и белорусской миссий.Замминистра добавил, что Москва и Минск также регулярно взаимодействуют на уровне глав МИД, поддерживая постоянный контакт на различных форумах.

https://ria.ru/20240717/rossiya-1960151167.html

белоруссия

россия

москва

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белоруссия, оон, россия, москва