https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960155808.html

Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире

Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире - РИА Новости, 17.07.2024

Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире

Белоруссия на заседании Совета Безопасности ООН под председательством Российской Федерации поделилась своими оценками коллапса многосторонности в современном... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:26

2024-07-17T05:26

2024-07-17T05:26

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совет безопасности оон

белоруссия

россия

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия на заседании Совета Безопасности ООН под председательством Российской Федерации поделилась своими оценками коллапса многосторонности в современном мире, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. "Естественно, мы воспользовались возможностью, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН, в котором сейчас председательствует Российская Федерация. Мы поделились своими оценками о роли многосторонности в современном мире, точнее о ее коллапсе в своем смысле. В нашем выступлении мы подробно об этом сказали", - сообщил он агентству. Замминистра добавил, что повестка белорусской делегации направлена на продолжение контактов здесь с секретариатом ООН, поскольку с ними именно отстраивается взаимодействие по тематике целей устойчивого развития. "Работаем с теми людьми, которые, как мы ожидаем, смогут в ближайшее время посетить Беларусь по тематике евразийской безопасности, по тематике устойчивого развития, поскольку это хорошее подспорье в контексте продвижения белорусских интересов именно на многосторонней площадке", - резюмировал Амбразевич.

https://ria.ru/20240714/belorussija-1959658579.html

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