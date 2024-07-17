https://ria.ru/20240717/belorussiya-1960155808.html
Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире
Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире - РИА Новости, 17.07.2024
Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире
Белоруссия на заседании Совета Безопасности ООН под председательством Российской Федерации поделилась своими оценками коллапса многосторонности в современном... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:26
2024-07-17T05:26
2024-07-17T05:26
оон
совет безопасности оон
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия на заседании Совета Безопасности ООН под председательством Российской Федерации поделилась своими оценками коллапса многосторонности в современном мире, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. "Естественно, мы воспользовались возможностью, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН, в котором сейчас председательствует Российская Федерация. Мы поделились своими оценками о роли многосторонности в современном мире, точнее о ее коллапсе в своем смысле. В нашем выступлении мы подробно об этом сказали", - сообщил он агентству. Замминистра добавил, что повестка белорусской делегации направлена на продолжение контактов здесь с секретариатом ООН, поскольку с ними именно отстраивается взаимодействие по тематике целей устойчивого развития. "Работаем с теми людьми, которые, как мы ожидаем, смогут в ближайшее время посетить Беларусь по тематике евразийской безопасности, по тематике устойчивого развития, поскольку это хорошее подспорье в контексте продвижения белорусских интересов именно на многосторонней площадке", - резюмировал Амбразевич.
https://ria.ru/20240714/belorussija-1959658579.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, совет безопасности оон, белоруссия, россия
ООН, Совет Безопасности ООН, Белоруссия, Россия
Белоруссия на Совбезе ООН рассказала о коллапсе многосторонности в мире
МИД Белоруссии: Минск на Совбезе ООН рассказал о коллапсе многосторонности мира
ООН, 17 июл - РИА Новости. Белоруссия на заседании Совета Безопасности ООН под председательством Российской Федерации поделилась своими оценками коллапса многосторонности в современном мире, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.
«
"Естественно, мы воспользовались возможностью, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН, в котором сейчас председательствует Российская Федерация. Мы поделились своими оценками о роли многосторонности в современном мире, точнее о ее коллапсе в своем смысле. В нашем выступлении мы подробно об этом сказали", - сообщил он агентству.
Замминистра добавил, что повестка белорусской делегации направлена на продолжение контактов здесь с секретариатом ООН, поскольку с ними именно отстраивается взаимодействие по тематике целей устойчивого развития.
"Работаем с теми людьми, которые, как мы ожидаем, смогут в ближайшее время посетить Беларусь по тематике евразийской безопасности, по тематике устойчивого развития, поскольку это хорошее подспорье в контексте продвижения белорусских интересов именно на многосторонней площадке", - резюмировал Амбразевич.