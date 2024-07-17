https://ria.ru/20240717/bayden-1960286226.html

СМИ: спонсоры демократов плетут интриги для смещения Байдена

СМИ: спонсоры демократов плетут интриги для смещения Байдена - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ: спонсоры демократов плетут интриги для смещения Байдена

Основные доноры Демократической партии плетут интриги по смещению кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с номинации их партии в этом году после... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:33

2024-07-17T16:33

2024-07-17T16:33

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нью-мексико

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Основные доноры Демократической партии плетут интриги по смещению кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с номинации их партии в этом году после провала на дебатах, однако уже начинаются смиряться с тем, что их влияние ограничено, сообщила в среду газета New York Times. "Они звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению Байдена. Они дают деньги членам конгресса, которые говорят правильные вещи, и удерживают деньги от тех, кто этого не делает. И даже самые скрытные доноры рассказывают журналистам, иногда под запись, о суматохе внутри партийного истеблишмента", - пишет газета. Один из этих доноров – Том Стриклер, основатель голливудского агентства талантов – заявил газете, что уже встречался с сенатором от штата Нью-Мексико Мартином Хайнриком, на которой сказал, что не даст ему ни цента, если тот публично не призовет Байдена не избираться на новый срок. Он также планирует дать максимальный размер донорских пожертвований наиболее уязвимым демократическим кандидатам в Сенат, которые призвали Байдена выйти из гонки. "Если вы поддержите Байдена, вы потеряете нашу поддержку. Конец связи", - отметил Стриклер, процитированный газетой. Но, несмотря на большие пожертвования, доноры начинают отдавать себе отчет в том, что их влияние небезгранично: кампания Байдена получает много малых пожертвований, а его риторика становится все более антиэлитарной. Газета приводит в пример ситуацию с оппонентом Байдена Дональдом Трампом, которым в выборах 2016 года были недовольны республиканские доноры, но никак не смогли добиться исключения его номинации от партии, в том числе и в этом году. "Я не могу понять, кто (если вообще кто-то) имеет на это влияние, но доноры определенно не имеют такого влияния, независимо от того, что мы делаем… А публичное выступление против президента только помогает подорвать его авторитет. Это Уловка-22", - заявил газете банкир Джо Равич, который давно занимается сбором средств для демократов. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960259695.html

https://ria.ru/20240717/bayden-1960152295.html

https://ria.ru/20240716/vens-1959925842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-мексико, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024