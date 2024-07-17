https://ria.ru/20240717/bayden-1960267305.html

Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах

Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах - РИА Новости, 17.07.2024

Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах

Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:38

2024-07-17T15:38

2024-07-17T15:44

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs для Демократической партии. "Президент Байден теряет поддержку по сравнению с Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей стране - они включают не только те пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году", - заявил телеканал. Пять колеблющихся штатов, в которых Байден с небольшим отрывом в 2020 году одержал победу на выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Вдобавок к ним, по данным исследования, сейчас позиции Байдена также "стали уязвимыми" в Неваде, Колорадо, Нью-Мексико, Северной Каролине, Вирджинии, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Мэне и одном из округов Небраски. Исследование показало, что рейтинги "почти всех демократов", о поддержке которых были опрошены респонденты, оказались выше рейтинга поддержки Байдена. Среди них телеканал приводит четырех наиболее популярных политиков от Демократической партии - в списке сенатор от штата Аризона Марк Келли, а также губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретчен Уитмер. В исследовании участие приняли 15 тысяч респондентов. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

https://ria.ru/20240717/demokraty-1960253317.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024