https://ria.ru/20240717/bayden-1960267305.html
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах - РИА Новости, 17.07.2024
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах
Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:38
2024-07-17T15:38
2024-07-17T15:44
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959080741_0:0:2590:1458_1920x0_80_0_0_566337a91bd0f808a32bd3dd36943e6d.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs для Демократической партии. "Президент Байден теряет поддержку по сравнению с Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей стране - они включают не только те пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году", - заявил телеканал. Пять колеблющихся штатов, в которых Байден с небольшим отрывом в 2020 году одержал победу на выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Вдобавок к ним, по данным исследования, сейчас позиции Байдена также "стали уязвимыми" в Неваде, Колорадо, Нью-Мексико, Северной Каролине, Вирджинии, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Мэне и одном из округов Небраски. Исследование показало, что рейтинги "почти всех демократов", о поддержке которых были опрошены респонденты, оказались выше рейтинга поддержки Байдена. Среди них телеканал приводит четырех наиболее популярных политиков от Демократической партии - в списке сенатор от штата Аризона Марк Келли, а также губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретчен Уитмер. В исследовании участие приняли 15 тысяч респондентов. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html
https://ria.ru/20240717/demokraty-1960253317.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959080741_0:0:2300:1724_1920x0_80_0_0_645d3ab69279acc32dd4f713bc87ea4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах
CNN: Байден перед выборами теряет поддержку в 14 ключевых штатах
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN
со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs для Демократической партии.
"Президент Байден теряет поддержку по сравнению с Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей стране - они включают не только те пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году", - заявил телеканал.
Пять колеблющихся штатов, в которых Байден с небольшим отрывом в 2020 году одержал победу на выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Вдобавок к ним, по данным исследования, сейчас позиции Байдена также "стали уязвимыми" в Неваде, Колорадо, Нью-Мексико, Северной Каролине, Вирджинии, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Мэне и одном из округов Небраски.
Исследование показало, что рейтинги "почти всех демократов", о поддержке которых были опрошены респонденты, оказались выше рейтинга поддержки Байдена. Среди них телеканал приводит четырех наиболее популярных политиков от Демократической партии - в списке сенатор от штата Аризона Марк Келли, а также губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретчен Уитмер.
В исследовании участие приняли 15 тысяч респондентов.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.