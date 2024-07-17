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Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах - РИА Новости, 17.07.2024
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15:38 17.07.2024 (обновлено: 15:44 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/bayden-1960267305.html
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах - РИА Новости, 17.07.2024
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах
Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:38
2024-07-17T15:44
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs для Демократической партии. "Президент Байден теряет поддержку по сравнению с Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей стране - они включают не только те пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году", - заявил телеканал. Пять колеблющихся штатов, в которых Байден с небольшим отрывом в 2020 году одержал победу на выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Вдобавок к ним, по данным исследования, сейчас позиции Байдена также "стали уязвимыми" в Неваде, Колорадо, Нью-Мексико, Северной Каролине, Вирджинии, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Мэне и одном из округов Небраски. Исследование показало, что рейтинги "почти всех демократов", о поддержке которых были опрошены респонденты, оказались выше рейтинга поддержки Байдена. Среди них телеканал приводит четырех наиболее популярных политиков от Демократической партии - в списке сенатор от штата Аризона Марк Келли, а также губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретчен Уитмер. В исследовании участие приняли 15 тысяч респондентов. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html
https://ria.ru/20240717/demokraty-1960253317.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байден теряет поддержку избирателей в ключевых штатах

CNN: Байден перед выборами теряет поддержку в 14 ключевых штатах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках предвыборной гонки теряет поддержку избирателей в 14 ключевых штатах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование, проведенное организацией BlueLabs для Демократической партии.
"Президент Байден теряет поддержку по сравнению с Дональдом Трампом в 14 ключевых штатах по всей стране - они включают не только те пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году", - заявил телеканал.
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Пять колеблющихся штатов, в которых Байден с небольшим отрывом в 2020 году одержал победу на выборах, - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Вдобавок к ним, по данным исследования, сейчас позиции Байдена также "стали уязвимыми" в Неваде, Колорадо, Нью-Мексико, Северной Каролине, Вирджинии, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Мэне и одном из округов Небраски.
Исследование показало, что рейтинги "почти всех демократов", о поддержке которых были опрошены респонденты, оказались выше рейтинга поддержки Байдена. Среди них телеканал приводит четырех наиболее популярных политиков от Демократической партии - в списке сенатор от штата Аризона Марк Келли, а также губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретчен Уитмер.
В исследовании участие приняли 15 тысяч респондентов.
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