https://ria.ru/20240717/barery-1960266299.html

Названы главные барьеры в сфере морской робототехники и морских дронов

Названы главные барьеры в сфере морской робототехники и морских дронов - РИА Новости, 17.07.2024

Названы главные барьеры в сфере морской робототехники и морских дронов

Нужно синхронизировать деятельность компаний, занимающихся разработкой морской робототехники, чтобы они обменивались опытом и решали общую для всей страны... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:18

2024-07-17T16:18

2024-07-17T16:18

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

южно-сахалинск

алексей кабанов

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Нужно синхронизировать деятельность компаний, занимающихся разработкой морской робототехники, чтобы они обменивались опытом и решали общую для всей страны задачу, в том числе необходимо решить вопрос об увеличении производства отечественных компонентов для морских дронов, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы. “Нам необходимо синхронизировать деятельность организаций, работающих сфере морской робототехники, потому что мы говорим не про развитие какой-то конкретной организации, а все-таки про решение общей для страны задачи - технологический суверенитет в критически важных областях”, - сказал директор Межрегионального научно-образовательного центра “МореАгроБиоТех” Алексей Чуклин, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что большинство российских компаний, занимающихся разработкой робототехнических комплексов, не выстраивают кооперационные цепочки для распределения задач по развитию технологий. Это приводит к затрате ресурсов организаций для параллельного решения одних и тех же задач. Вторая проблема, по словам Чуклина, это сложности с комплектующими. На настоящий момент организации прикладывают усилия для увеличения доли отечественных компонентов в аппаратах, но при этом все равно часть элементов, таких как двигатели, видеокамеры, частично системы связи все равно остались импортными компонентами. В связи с этим необходимо решить и эти задачи, чтобы российский аппарат был сделан полностью из отечественных элементов. Как отметил директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов, еще одна, субъективная, причина отсутствия производства отечественных компонентов - спешка во время выполнения заказов. Из-за того, что подрядчик стремится быстрее выполнить заказ, он использует уже готовые решения, часто это зарубежные. Однако технологической сложности спроектировать и изготовить, например, широкую линейку движителей, подводных герметичных соединителей для различных глубин, электронной компонентной базы на уровне навигационных модулей и т.п. В стране есть компании-разработчики, но часто в эспериментальных работах не хватает ресурсов и времени реализовать те или иные решения, которые требуются в единичном экземпляре, экономически это нецелесообразно. Но постепенно ситуация будет исправляться. ““Еще один барьер, с которым нам предстоит столкнуться в будущем, - это бесшовная подводная и межсредная связь. Есть три основных канала связи устройств под водой - акустический, оптический и магнитоиндуктивный. Основной технологический барьер связан с повышением пропускной способности каналов связи, увеличения числа абонентов и безопасность связи. Сейчас у экспертного сообщества есть понятные шаги куда двигаться - есть как зарубежные, так и отечественные решения, в частности, СевГУ разрабатывает технологии бесшовной интеграции этих каналов связи в едином программно-аппаратном комплексе”, - уточнил Кабанов. Он подчеркнул, что еще одной важной проблемой является интеллектуализация и автономность выполнения функций, а также последующее внедрение системы искусственного интеллекта в морские дроны. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

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https://ria.ru/20240410/razminirovanie-1938974674.html

https://ria.ru/20240205/robototekhnika-1925427958.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, южно-сахалинск, алексей кабанов, агентство стратегических инициатив (аси)