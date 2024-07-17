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Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
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08:40 17.07.2024 (обновлено: 09:58 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/avstraliya-1960166060.html
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией
"Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:40
2024-07-17T09:58
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. "Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах США, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин. "Наши отношения улучшатся только в контексте общей разрядки между Россией и Западом. Все австралийские правительства с 1945 года были последователями, а не лидерами. Такова была наша история", - отметил экс-дипломат. При этом, по его оценке, на уровне обычных людей австралийцы и русские "похожи друг на друга и имеют много общего" в истории, поп-культуре и традиционных ценностях. "Но для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне. Может быть, при Трампе ситуация постепенно станет немного лучше? Но слишком сильно я на это не надеюсь", - добавил собеседник агентства.
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В мире, Вашингтон (штат), США, Москва, Дональд Трамп, Австралия, Россия
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией

Экс-посол Австралии Кевин: при Трампе отношения России и Австралии улучшатся

© Фото : РИА Новости Крым / Владислав СергиенкоБывший посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин
Бывший посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : РИА Новости Крым / Владислав Сергиенко
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. "Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах США, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин.
"Наши отношения улучшатся только в контексте общей разрядки между Россией и Западом. Все австралийские правительства с 1945 года были последователями, а не лидерами. Такова была наша история", - отметил экс-дипломат. При этом, по его оценке, на уровне обычных людей австралийцы и русские "похожи друг на друга и имеют много общего" в истории, поп-культуре и традиционных ценностях.
"Но для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне. Может быть, при Трампе ситуация постепенно станет немного лучше? Но слишком сильно я на это не надеюсь", - добавил собеседник агентства.
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