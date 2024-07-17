https://ria.ru/20240717/avstraliya-1960166060.html

Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией

Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 17.07.2024

Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией

"Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:40

2024-07-17T08:40

2024-07-17T09:58

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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. "Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах США, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин. "Наши отношения улучшатся только в контексте общей разрядки между Россией и Западом. Все австралийские правительства с 1945 года были последователями, а не лидерами. Такова была наша история", - отметил экс-дипломат. При этом, по его оценке, на уровне обычных людей австралийцы и русские "похожи друг на друга и имеют много общего" в истории, поп-культуре и традиционных ценностях. "Но для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне. Может быть, при Трампе ситуация постепенно станет немного лучше? Но слишком сильно я на это не надеюсь", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231215/usa-1916080148.html

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Дарья Буймова

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