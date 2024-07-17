https://ria.ru/20240717/avstraliya-1960166060.html
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией
"Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:40
2024-07-17T08:40
2024-07-17T09:58
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. "Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах США, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин. "Наши отношения улучшатся только в контексте общей разрядки между Россией и Западом. Все австралийские правительства с 1945 года были последователями, а не лидерами. Такова была наша история", - отметил экс-дипломат. При этом, по его оценке, на уровне обычных людей австралийцы и русские "похожи друг на друга и имеют много общего" в истории, поп-культуре и традиционных ценностях. "Но для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне. Может быть, при Трампе ситуация постепенно станет немного лучше? Но слишком сильно я на это не надеюсь", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231215/usa-1916080148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, москва, дональд трамп, австралия, россия
В мире, Вашингтон (штат), США, Москва, Дональд Трамп, Австралия, Россия
Экс-посол Австралии оценил шансы на улучшение отношений с Россией
Экс-посол Австралии Кевин: при Трампе отношения России и Австралии улучшатся
ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. "Змеиная хватка" Вашингтона мешает налаживанию отношений Москвы и Канберры, при этом небольшой шанс на "потепление" появится в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах США, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин.
"Наши отношения улучшатся только в контексте общей разрядки между Россией и Западом. Все австралийские правительства с 1945 года были последователями, а не лидерами. Такова была наша история", - отметил экс-дипломат. При этом, по его оценке, на уровне обычных людей австралийцы и русские "похожи друг на друга и имеют много общего" в истории, поп-культуре и традиционных ценностях.
"Но для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне. Может быть, при Трампе ситуация постепенно станет немного лучше? Но слишком сильно я на это не надеюсь", - добавил собеседник агентства.